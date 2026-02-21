IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сергей Станишев: БСП трябва да изгради ясни мотиви и приоритети

Бившият премиер нарече правителството на Гюров кабинет-сираче

21.02.2026 | 11:52 ч. 15
Снимка: архив, БГНЕС

БСП - "Обединена левица" претърпя редица трусове и за формацията идва нуждата от изграждане на ясни мотиви и приоритети. Според бившия премиер и лидер на партията Сергей Станишев тя трябва да се мобилизира, да запази модерната си левица и социалната си база, без да се обвързва с други политически проекти. „Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха. Без ляво в парламента не може, за страната и за хората“, посочи той пред NOVA.

Станишев увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП, но не уточни конкретно как. „БСП няма да бъде присъдружна на когото и да било. Тя трябва да има собствена физиономия, ясни цели и приоритети, за да има бъдеще“, заключи той.

„Когато един човек минава по определена йерархия, се доказва в действие. Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото“, коментира Станишев по отношение на оставката на служебния вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков само ден след неговата клетва. Той добави, че кабинетът Гюров е „кабинет сираче“ и ще бъде строго наблюдаван, като се очаква действията му да бъдат оценявани от обществеността и политическите опоненти.

 

