Коледа може да е особено мразовито: Експерти обсъждат дали настъпва зимата на века

Полярен вихър може да доведе до сурова зима в Германия. Експертите все още не са единодушни, но предупреждават, че след Коледа може да бъде особено мразовито.

Според метеоролозите т.нар. полярен вихър тази зима ще бъде по-слаб от обикновено.

Според експертите за Германия това най-вероятно ще означава студена зима с арктически студове.

Последният път, когато меридионален модел на времето доведе до зимата на века в Германия, беше през 1978/79 г. Тогава хората преживяха обилни снеговалежи, снежни бури и необичайно ниски температури, пише Euronews.

Настоящите метеорологични модели показват като цяло мека картина за дните около Коледа, макар и с отделни студени отклонения. Това се потвърждава и от 42-дневната тенденция от wetter.de.

Дългосрочният модел на Европейския метеорологичен център също показва захлаждане, но едва след празниците. Единствено американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) очаква значително по-високи средни температури за месеца. Тъй като обаче тази средна стойност е силно повлияна от следващите две седмици, това не противоречи на евентуално последващо захлаждане.

През януари експертите посочват предимно променливи, по-скоро меки тенденции, малко зима и много сиво.

Това поставя модела на NOAA на същата писта, въпреки че напоследък изчисленията му се колебаят значително. Интересни са моделите на Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS): те показват януари, който може да бъде малко по-хладен и по-сух от дългосрочните средни стойности.

Такива метеорологични условия биха свидетелствали за стабилно високо налягане над Централна Европа. А високото налягане през януари може да бъде измамно: през деня всичко изглежда дружелюбно, но мъглата и захлаждането бързо водят до вечна замръзналост и измръзване.

Освен това съществува и факторът полярен вихър. Особено в разгара на зимата той е склонен да предизвиква смущения, които могат да насочат студен арктически въздух към Европа. Въпреки че нито един от настоящите модели не показва скорошно разпадане на полярния вихър, тенденциите на високото налягане по принцип са в съответствие с такова развитие.

Центърът за прогнозиране на климата към Националната агенция за океански и атмосферни изследвания също потвърди, че през тази година са налице условията на Ла Ниня и се очаква те да се запазят до декември 2025 г. - февруари 2026 г. По принцип Ла Ниня води до по-ниски от нормалните температури в Западна Европа, предупреждава "Труд".

Ла Ниня е част от естествения климатичен цикъл, но подобно на Ел Ниньо може да предизвика екстремни метеорологични условия в световен мащаб. Тя настъпва, когато температурата на морската повърхност в централната и източната част на Тихия океан спадне под средната. Тя е точно обратното на топлата фаза на Ел Ниньо.

Както Ла Ниня, така и Ел Ниня могат да окажат далечно въздействие върху глобалните метеорологични модели, включително в Европа, но колкото по-далеч е дадено място от Тихия океан, толкова по-силно може да бъде това въздействие.

По правило Ла Ниня носи по-влажни и студени условия и в Алпите, което може да доведе до по-чести и по-силни снеговалежи. Така че за скиорите перспективата за зимата на века може да бъде добре дошла новина.