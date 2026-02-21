Флотът от изтребители F-35A Husarz от пето поколение на полските военновъздушни сили надхвърли 1000 летателни часа по време на тренировки в Съединените щати, след като премина границата от 500 полета през декември 2025 г. Първият стелт изтребител на службата беше представен по време на церемония по представяне в съоръжението на Lockheed Martin Aeronautics във Форт Уърт, Тексас, на 28 август 2024 г., като се очаква първият от самолетите да пристигне в страната към края на 2026 г. Тренировъчните полети са предназначени не само за повишаване на квалификацията на пилотите, но и за повишаване на уменията за поддръжка сред наземните екипажи на полските военновъздушни сили. Договор за закупуване на 32 изтребителя F-35A беше финализиран през 2020 г., което бележи важен етап в разпространението на самолета в Източна Европа, включително в бившите съюзнически на Съветския съюз държави от Варшавския договор.

Закупуването на 32 F-35 е една от широката гама инвестиции, направени от полското Министерство на отбраната за модернизиране на силите на страната. През август 2025 г. министерството подписа договор за 3,8 милиарда долара за модернизация на 48 изтребителя F-16C/D Block 52+ до F-16V, което ще революционизира бойните им способности и ще доведе авиониката им до сравним стандарт с този на F-35. През 2022 г. министерството поръча 48 южнокорейски леки изтребителя FA-50, които имат подобно усъвършенствана авионика, за да разшири флота си на по-ниска цена. Очаква се F-35 да служи като умножител на силата за тези самолети от четвърто поколение, като по-мощните му сензори и по-усъвършенстваните му канали за данни му позволяват значително да увеличи ситуационната осведоменост на по-широкия флот, докато усъвършенстваните му възможности за потискане на противовъздушната отбрана биха могли да му позволят да „разбие вратата“ към добре защитено въздушно пространство в Беларус или Русия.

Най-влиятелните военни мислители на Полша, като президента на Academy24, генерал (в оставка) Ярослав Громадзински и бившия началник на Генералния щаб Раймунд Анджейчак, широко се застъпват за голяма промяна в отбранителната позиция на страната, насочена специално към подготовка за война с Русия и установяване на значително по-голям капацитет за нанасяне на мащабни удари по жизненоважни стратегически цели в страната, пише MWM. Въпреки че способностите на полските военновъздушни сили се революционизират, трансформацията на сухопътните сили на страната се откроява като най-значимата сред европейските членове на НАТО. 366 танка Abrams са поръчани от Съединените щати, както и 360 южнокорейски танка K2 от планирана обща поръчка от 1000, което представлява едно от най-бързото натрупване на бронетанкова техника, наблюдавано навсякъде по света.

Изключително големите поръчки на южнокорейски гаубици K9 и ракетни артилерийски системи Chunmoo допълнително разширяват бойния потенциал на полската армия,

допълвайки подобренията във военновъздушната мощ. Очаква се полската армия да играе прекомерна роля във всякакви военни усилия на НАТО срещу Русия, докато сравнително малкият флот от изтребители ще разчита в по-голяма степен на подкрепа от други членове на НАТО. Полският персонал по договори вече играе непропорционално значителна роля в руско-украинската война на фронтовата линия, като части като Полския доброволчески корпус са съставени от персонал от страната, който е официално в отпуск, за да може да се разположи в активната военна зона. Присъствие от хиляди, а според някои и над 10 000 души персонал, е поддържано на и около украинските фронтови линии.

Преминаването на важен етап в подготовката за операции с F-35 от бази в Полша следва тясно изявлението на полския президент Карол Навроцки, в което се подчертава, че страната му трябва да започне да разработва ядрени оръжия, като се уточнява, че бъдещ ядрен арсенал ще бъде насочен към Русия. Това следва многобройни съобщения за искания от полски служители за сключване на споразумение за споделяне на ядрени оръжия със Съединените щати, съгласно което полските военновъздушни сили ще получат достъп по време на война до американски бойни глави, които ще се съхраняват на територията на страната. Белгия, Холандия, Германия, Италия, Турция и Обединеното кралство, които имат споразумения за споделяне на ядрени оръжия със Съединените щати, са поръчали изтребители F-35A, които да служат като основни платформи за доставка на американските ядрени бомби B61-12, което поражда значителна вероятност полските F-35A евентуално да имат роля и за ядрени удари.