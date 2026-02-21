Дянков съветва: 6000 чиновници в пенсия да се съкратят и ще има пари за избори

Около 6000 души в администрацията могат да бъдат освободени, което би донесло приблизително 300 млн. евро годишни икономии, заяви председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков пред БНТ.

"Новият министър на финансите Георги Клисурски заяви, че трябва да намери пари за идващите избори. Това са около 160 милиона евро. Откъде можем бързо да намерим тези пари? Още в понеделник като министър на финансите би могъл да издаде заповед всички държавни служители в надпенсионна възраст веднага да се пенсионират и техните места се съкращават", каза Дянков.

"По министерствата в момента има около 6000 души, които са в пенсионна възраст. В Министерството на финансите, например, са 90. Ако 6000 души бъдат пенсионирани и бройките се съкратят - очевидно няма по-млади кандидати за тази работа, щом стоят пенсионерите - парите ще се намерят. Разходите на държавата са средно 4000 евро на човек - заплата и осигуровки. Знаете, че държавните служители не плащат осигуровки. Тоест разходите на човек са средно 50 000 евро на година", изчисли Дянков.

"Т.е. за 6000 души разходите са 300 милиона евро. Ето пари за избори два пъти. Решението за пенсионирането на тези служители е изцяло в ръцете на финансовия министър. Внася го в Министерски съвет и останалите министри трябва да направят същото. Този въпрос може да бъде решен за една седмица", заключи Дянков.

По повод заявките за промени в съдебната система Дянков беше категоричен, че подобни амбиции трудно могат да се реализират:

"Политическата амбиция е едно на ръка, но тя няма да му стигне, за да се случи това. Това е изпълнителна власт, която иска да се намеси в друга власт." Той подчерта, че служебното правителство няма време и мандат да прави дълбоки структурни промени.

По темата за удължаването на бюджета Дянков обясни, че процедурата е ясно разписана в закона: "Удължителният бюджет е буквално две страници. Той е щампа, стандарт."

Дори парламентът да не го приеме, законът предвижда автоматично действие на старите правила за ограничен период. Проблем би възникнал при трето поред удължаване: "Трето удължаване не се предвижда по закона. Тогава вече трябва да има редовен бюджет."

По повод идеята за "справедливо разпределение" на средствата към общините Дянков предупреди: "Не е работа на финансовия министър да променя волята на народните представители. Това е разписано в бюджета."

Той определи подобни сигнали като политически послания в предизборен контекст.

Според Дянков социалното напрежение не е резултат основно от приемането на еврото. "Влизането ни в еврото е много малък фактор. Инфлацията в България беше двойно над средната за Европейския съюз", обясни той.

Той обаче призна, че високите януарски сметки за ток са тревожни: "Януарските цени са фрапиращо високи. От различни места в България ми пращат сметки – граждани и бизнеси."

Дянков припомни, че правителството на Бойко Борисов през 2013 г. падна именно след рязък скок на сметките за ток. По думите му, следващото редовно правителство ще бъде принудено да увеличи приходите. "Следващото редовно правителство не може да си позволи да не вдигне данъците", смята икономистът.

И даде пример с банковия сектор: "За 2025 година печалбата на банковата система е около 4 милиарда. Може да се въведе свръхданък върху печалбата на банките."

Дянков направи и политическа прогноза, свързана с президента Румен Радев (2017 - 2026 г.):

"Така го виждам – като премиер. Може би не след първите избори, но има вълна. На обществото му се иска промяна."

На въпрос дали Борисов би се кандидатирал за държавен глава, Дянков бе скептичен: "Не вярвам Борисов да иска. Многократно е имал възможност и не го е направил."

Силата в България е в изпълнителната власт. Не случайно виждаме успешен президент, който решава да влезе в политическото поле, за да стане премиер", добави той.