Ако "хаванският синдром" е мит, защо САЩ тестват енергийни оръжия?

През 2024 г. норвежкото правителство, вероятно малко плахо, уведоми ЦРУ за резултатите от странен и строго класифициран тест. Един от техните учени беше конструирал прототип на теоретичен тип оръжие, което всъщност беше създадено специално, за да докаже своята безвредност, в която той беше толкова уверен, че го изпробва върху себе си. За съжаление, това не беше добра идея. В крайна сметка той демонстрира обратното. Скоро след излагането си на оръжието, той започна да изпитва неврологични симптоми, характерни за това, което стана широко известно като "Хавански синдром".

Терминът "хаванският синдром" е въведен, за да опише аномални здравословни инциденти (AHI) през 2016 г., след като служител в посолството на САЩ в кубинската столица получи необясними и изтощителни симптоми, след като чу пронизителен шум. Симптомите му включваха проблеми с паметта и концентрацията, главоболие, постоянна болка, гадене и световъртеж, както и проблеми със зрението и слуха.

След поредица от очевидни случаи, много от които включваха дипломати или държавни служители от различни държави в различни части на света, той ставаше все по-противоречив. Разузнавателните общности и експертите не можаха да се споразумеят дали "хаванският синдром" е истинско нараняване, може би резултат от някакъв вид "енергийно оръжие" от злонамерен играч, или, накратко, всичко това е в съзнанието на страдащите от него.

Четенето на историята на норвежкия учен във вестник "Вашингтон пост" миналата седмица беше странно преживяване за мен, защото всъщност конструирах подобно устройство по същото време - въпреки че мога да кажа със задоволство, че за разлика от него, не го тествах върху себе си. Това беше част от едногодишно разследване за моя подкаст от 2023 г., "Звукът: Мистерията на синдрома на Хавана", който си постави за цел да открие причината - и, ако е възможно, извършителя - на тези симптоми у жертвите.

Изградихме нашето устройство за доказателство на концепцията, което фокусира няколко микровълнови излъчвателя през голяма извита чиния, използвайки канибализирани търговски части. Успешно го използвахме във ветровито поле в Хартфордшир, за да демонстрираме, че можем да проектираме умерено количество микровълнова енергия на разумно разстояние. Лично аз не бих си сложил главата пред него.

Новината за норвежеца не е единствената сензация, свързана с "хаванския синдром", тази година. В отделно развитие, CNN съобщи през януари, че правителството на САЩ тества устройство, тайно закупено на черния пазар, за сума, за която се твърди, че е милиони долари, което работи и чрез проектиране на импулсни електромагнитни вълни. Интересното е, че това, което САЩ са получили, е описано като устройство, което може да се побере в раница, което допълва част от пъзела дали нещо подобно е могло да бъде разположено тайно (нашето изискваше чиния, за да фокусира лъча, така че беше доста голямо и привличащо вниманието).

"В този момент, както можете да си представите, е извън всякакво съмнение, че е имало излагане на някои форми на насочена енергия", казва Джеймс Джордано за регистрираните 100-те случая на "хавански синдром", които досега са проверени и потвърдени. Джордано е бил първият съдебен невролог по първите случаи и продължава да работи с Министерството на отбраната на САЩ, изследвайки феномена. "Знаем, че тези устройства съществуват", категоричен е той.

Преди десет години обаче този факт далеч не беше очевиден

Първият признак, че се случва нещо странно, се появи на 30 декември 2016 г. Служителят в посолството в Хавана - за когото сега знаем, че е служител на ЦРУ, въпреки че самоличността му никога не е разкрита - съобщи за внезапно усещане за силен натиск в главата си, придружено от силен бръмчащ звук. На следващия ден той беше замаян, гаден и имаше проблеми с фокусирането.

През следващите няколко месеца все повече служители в посолството съобщаваха за същото и до август имаше 24 потвърдени случая. До есента подобни случаи бяха съобщени във Виена, Ханой и Гуанджоу.

Правителството на САЩ не е потвърдило официално съществуването на "хаванския синдром". Често неофициалните позиции на някои американски разузнавателни агенции-– от които има 18 - си противоречат.

"Ключовите елементи тук са военните, ЦРУ, Агенцията за национална сигурност [АНС] и ФБР по отношение на хората, които разполагат с разузнавателна информация по този въпрос", казва Том Роган, редактор по национална сигурност във Washington Examiner, който отразява "хаванския синдром" от самото начало.

По време на администрациите както на Байдън, така и на Тръмп, Роган казва, че е имало усещането, че "хаванският синдром" е твърде голям политически горещ картоф, защото "би изисквал строги контрамерки срещу руснаците".

Несигурността подхранва продължителни и разгорещени дебати, докато регистрираните случаи се увеличават от десетки до стотици и в крайна сметка хиляди. Когато интервюирахме за подкаста някои експерти, те ни казаха, че това не е физически възможно, докато други бяха сигурни, че могат да го обяснят. Жертвите на "хаванския синдром" ни разказаха сърцераздирателни истории за това как кариерите и животът им са били унищожени от състоянието.

Ако е било използвано някакво устройство или оръжие, как е работило то?

Ранните теории се фокусираха върху идеята за звуково устройство, тъй като повечето случаи съобщават за чуване на бръмчене преди появата на симптомите. Но докато акустичните устройства с голям обхват (известни като LRAD) вече се използват широко за неща като контрол на тълпи, проектираното на голямо разстояние звуково устройство не би произвело плътно фокусирания ефект, за който съобщават страдащите, нито би преминало лесно през стъкло и стени. Други теории, като например екологични токсини или инсектициди, също не издържаха на критика.

Най-спорният дебат е между тези, които вярват, че това е реално, и тези, които настояват, че може да се обясни с психогенно или психосоматично заболяване като социална паника или масова истерия.

"Доказателствата не са много по-добри, отколкото за хора, които твърдят, че са били отвлечени от космически извънземни", казва Робърт Бартоломю, почетен старши преподавател по психологическа медицина в Университета в Окланд.

Психогенното заболяване е демонстрируемо и мощно явление, което наистина е способно да причини измерими симптоми. Но този вид окончателен подход остава проблематичен, не на последно място, защото много от ранните случаи не са знаели един за друг. За мен тези две теории наистина не са взаимно изключващи се: напълно разумно е да се предположи, че е имало атака или серия от атаки, при които е било използвано устройство, и след като историята стана глобална, това е предизвикало и масово психогенно събитие. Роган също така смята, че не всички докладвани случаи са жертви на атака, но е уверен, че "значителен брой жертви, особено в ЦРУ и хора, които са работили по руски въпроси в правителството на САЩ", са били изложени на оръжието.

Презрителното отношение на хардлайнери като Бартоломю често е дълбоко разстройващо за общността на страдащите от "хаванския синдром". Марк Заид, адвокат, който представлява много от ранната група жертви, ми каза, че те често "съжаляват, че не са били простреляни с пистолет, за да могат да ви покажат белега от куршума". Много от тях все още се борят да получат дългосрочна медицинска подкрепа от агенциите, които са ги наели, защото това не е официално признато. Но симптомите са постоянни: до ден днешен много от тях все още страдат от хронична болка, когнитивни затруднения и осакатяващо гадене и световъртеж.

"Все още имам всички тези неща, замаяност, мигрена, умора, замаяност, всички тези неща. Просто е трудно да ставам всеки ден", разказва една от жертвите.

Това може би най-накрая се променя

В рамките на американската разузнавателна общност Джордано казва, че е имало промяна в наратива.

"Това промени признанието и разбирането, че това, първо, е реално; че технологията е съществувала, съществува и е технология в еволюция и в зараждане. Но също така признаването, че тези хора са претърпели нараняване, рана, ако щете, при изпълнение на служебните си задължения", обяснява той.

Въпреки че все още има възражения в разузнавателната общност, има обща промяна към поне неформално приемане, че това, което поне основна група от потвърдени случаи на "хавански синдром" са преживели, е причинено от някакъв вид атака и че такова оръжие е технически възможно.

Други устройства с насочена енергия са все по-известни като част от глобалните арсенали. Монтирани на камиони акустични устройства с голям обсег, които проектират изключително мощни звукови вълни, са често срещана част от арсенала на американските правоохранителни органи, както и на военните. И интересно е, че в интервю, говорещо за неотдавнашната атака, при която САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, Тръмп спомена използването на оръжие, което той нарече "дискомбобулатор", след което добави:

"Не ми е позволено да говоря за това."

Не се знае много за това устройство, но очевидци описват кръвотечения от носа и усещане за силен натиск в главата.

"И като следствие", добавя Джордано, "ние осъзнаваме, разпознаваме и признаваме, че има задължение да се оценят тези лица и да се осигури непрекъснатост на грижите."

Три години след моето разследване на "хаванския синдром" е едновременно очарователно и удовлетворяващо да видя тези нови подробности най-накрая да се появяват. Бях уверен, че доказателствата сочат към насочено енергийно оръжие, но не бях толкова уверен, че разузнавателната общност някога ще признае или потвърди какво наистина се е случило. Все още не са го направили - но се чувства сякаш наближава повратна точка, когато вече няма да имат избор.

Ники Улф е журналист, чиято поредица от разследващи подкасти включват "Finding Q: My Journey into QAnon", "The Sound: Mystery of Havana Syndrome" и "Fur & Loathing". Той представя "The Interface" - седмичен технологичен подкаст на BBC, а анализът му е специално за The Times.