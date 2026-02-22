IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иво Пилето е мутрата, тормозила Вальо Михов за пари

Ънърграунд героят почина преди две години след сбиване

22.02.2026 | 14:26 ч. 64
По-рано днес откровена изповед бившият футболен бос на ЦСКА Валентин Михов съобщи, че е бил тормозен от известен човек. Вече стана и самоличността му - това е  Ивайло Чобанов, известен повече като Иво Пилето, съобщава "Марица". 

Прочутият ънърграунд герой почина преди две години след сбиване на столичния булевард "Черни връх". Това е спасило бившия президент на БФС и ЦСКА от рекета.

Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов говори открито за период, който определя като “втори живот“.

Иво Пилето почина след спор с млад мъж, паркирал неправилно. Дрогиран, мутрата слязъл и му потърси сметка. Мъжът в пикапа обаче го ударил през прозореца. Пилето паднал, ударил главата си и това се оказало фатално.

Иво Пилето е силовак още при Мето Илиенски, изчезналият безследно бос от ВИС-2. После се занимава с лихварство и комар. Вероятно е дал някаква сума на Валентин Михов и после е налагал сериозни лихви. По признанието на самата жертва - Пилето му е взел над 100 000 евро.

На Иво се преписва и атаката с нож срещу Благо Иванов -Багата, след която прочутият спортист едва оцеля. Пилето е и известен плейбой. Свързван е с плеймейтката Лили Иванова, Ива Екимова и други столични красавици.
 

