Украйна се нуждае от още 250 000 войници, за да спечели войната с Русия

Украйна е превъзхождана от руските сили и се нуждае от значително повече пехота и оръжия, ако се надява да спечели войната, според военното разузнаване и независимите наблюдатели на бойното поле.

Въпреки че Москва плаща изключителна цена за сравнително минимални печалби, западни представители смятат, че страната може да издържи поне още една година война при сегашните темпове на изтощение.

Във вторник се навършват четири години, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. След месеци на постепенен напредък, тя изглежда е на прага на превземане на серия от стратегически места в така наречения "крепостен пояс" на Украйна и разширява контрола си в ключови региони като Донецк и Запорожие.

Западни военни източници смятат, че украинските армии са количествено превъзхождани по личен състав и техника в повечето, ако не и във всички, райони на фронтовата линия, включително близо до Лиман и Сиверск, а Русия продължава да напредва към Славянск и Краматорск.

Длъжностни лица смятат, че има разумна вероятност градските райони на Покровск и Мирноград вече да са паднали под настъпващите руски сили, като са останали само ограничени огнища на украинска съпротива. Междувременно, Гуляйполе, град в югоизточната Запорожка област, вече е почти изцяло под руски контрол.

Ако руските войски настъпят отвъд Гуляйполе, тогава град Запорожие ще попадне в обсега на така наречените дронове-камикадзе с изглед от първо лице. Това би изложило жителите на същото ниво на въздушен тормоз, наблюдавано в град Херсон, в Южна Украйна, където руски дронове и снаряди са убили над 3000 цивилни в нарушение на международното право.

По-нататъшното териториално настъпление по фронтовата линия би дало на Русия градска опорна точка за разполагане на войски и организиране на логистика за бъдещи офанзиви.

Това би дало и на президента Путин допълнително предимство в мирните преговори

Украински военен офицер, базиран в Покровск, където боевете са особено интензивни, заявява пред The Times, че Русия "използва напълно" своите предимства на "техническо, оперативно и стратегическо ниво".

"Руснаците имат пълно превъзходство в авиацията и тактическите балистични ракети", допълва той.

Офицерът, който поиска да остане анонимен, казва, че войници все още държат отбранителни позиции в Покровск, но добавя:

"На оперативно ниво руснаците са способни да нанасят удари по нашите бойни формирования и да поддържат оперативни и стратегически резерви. Те нанасят удари по нашите логистични и командни пунктове безнаказано, използвайки управляеми бомби."

На Мюнхенската конференция по сигурността този месец президентът Зеленски разкри, че страната му е загубила около 42 квадратни мили поради руските настъпления за 30 дни през януари и февруари. Институтът за изследване на войната (ISW), независим наблюдател на бойните полета, заяви, че през първите две седмици на февруари руската армия е завзела приблизително 203 квадратни километра (78 квадратни мили) територия.

Ник Рейнолдс, научен сътрудник по сухопътна война в Кралския институт на обединените сили, казва, че Русия "доста последователно" прониква през украинската фронтова линия.

"Руските военни действат в мащаб, в който могат и оказват натиск по целия фронт на всички места", обяснява Рейнолдс.

Той добавя, че градовете в крепостния пояс на изток са стратегически важни, защото топографията на региона предоставя високо място на този, който ги контролира.

Валентин Наливайченко, Украинският депутат и бивш ръководител на службата за сигурност на страната СБУ признава, че ситуацията на фронта е "наистина трудна", но добавя:

"Това не означава, че Украйна губи."

Украйна се възползва от неотдавнашното спиране на сателитната интернет услуга Starlink в началото на февруари. Спирането намали възможностите на Русия за дронове, позволявайки на Украйна да си върне до 200 квадратни километра (77 квадратни мили) територия в източната част на Запорожка област, според данни на ISW.

В замяна на постепенните си териториални придобивки Москва е пожертвала значителен брой пехотинци. Страната е понесла около 415 000 жертви само миналата година и 1,2 милиона жертви от началото на пълномащабното нахлуване преди четири години, според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), американски мозъчен тръст. Украйна е понесла 600 000 жертви от 2022 г. насам.

Михайло Федоров, новият украински министър на отбраната, заяви, че страната му е убила или тежко ранила повече от 35 000 руски войници през декември миналата година. Неговата амбиция е да увеличи тази цифра до 50 000 на месец. Той също така смята, че Украйна е нанесла повече жертви през декември и януари, отколкото Кремъл е успял да набере войници.

Високопоставен британски източник от отбраната заявява, че най-добрият сценарий за Русия е още 18 месеца война и допълнителни 500 000 жертви, за да завземе останалата част от Донбас. Най-лошият сценарий би го доближил до четири години и близо два милиона жертви.

CSIS заяви, че темпът на руското настъпление е бил само 70 метра на ден в продължилата година и половина офанзива срещу Покровск и Мирноград, по-бавно настъпление от която и да е армия в повече от 100 години война, включително битката при Сома. В Мюнхен Зеленски заяви, че Русия е загубила почти 160 войници за всеки квадратен километър (0,4 квадратни мили), който е спечелила за период от 30 дни миналия месец.

Експертите смятат, че Русия е готова да размени голям брой пехотинци като част от стратегия "месомелачка" в замяна на продължаващо настъпление, отчасти защото разполага с голям запас от резерви, от които да се възползва. Въпреки загубите си, Путин избягва националната военна служба, като разчита на финансови стимули, включително парични бонуси, данъчни облекчения, облекчаване на дълга и други предимства.

"Украйна е под огромен натиск", казва Рейнолдс. "Това е много по-малка страна, така че макар и двете страни да имат проблеми с човешката сила, Украйна го усеща много по-остро. Въпреки че руснаците губят повече персонал, е сравнително лесно войниците да бъдат заменени."

Украинският офицер в Покровск казва, че недостигът на човешка сила оказва влияние върху способността на армията да извършва операции.

"Имаме нужда от повече пилоти за нашите екипи с дронове и повече пехота, която да ги прикрива", разкрива той.

Въпреки че промяната в тактическата война към дистанционно управляеми системи за дронове е намалила традиционната зависимост от числеността на пехотата, генерал Филип Брийдлав, пенсиониран четиризвезден генерал от военновъздушните сили на САЩ и бивш върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, обяснява, че недостигът на човешка сила е "предизвикателство" за Украйна.

"Всичко, което трябва Русия да направи, е да се обади на Северна Корея за още войници", допълва той.

През 2024 г. Северна Корея изпрати приблизително 15 000 войници в подкрепа на инвазията. Смята се, че около една трета от войниците в първоначалното разполагане са били убити или ранени, но броят им е увеличен до около 17 000. Джон Хийли, министърът на отбраната, заяви този месец, че Русия е станала все по-зависима от чуждестранни бойци, включително новобранци от Индия, Пакистан, Непал, Куба, Нигерия и Сенегал.

Борис Джонсън заяви, че Великобритания трябва незабавно да разположи небойни войски в Украйна. В интервю за BBC бившият премиер каза:

"Ако можем да имаме план за разполагане на войски на място след войната, след като Путин благоволи да има прекратяване на огъня, тогава защо да не го направим сега?"

Правителството вече се съгласи да разположи около 7000 войници в Украйна, за да осигури гаранции за сигурност при всяко потенциално прекратяване на огъня, но високопоставен военен източник от НАТО изчислява, че за да спечели или съществено да обърне хода на руската инвазия, Украйна ще се нуждае от поне 250 000 повече войници и значително по-мощни оръжия.

Този месец Европейският парламент одобри нов заем от 90 милиарда евро (80 милиарда британски лири) за Украйна, 60 милиарда евро от които са предназначени за военни поръчки. Но Брийдлав, който редовно посещава Украйна, за да оцени ситуацията на място, критикува колебанието на Запада да предостави значителни въоръжения на страната.

Украйна многократно е искала от Съединените щати да ѝ продадат крилати ракети с голям обсег "Томахоук", които могат да поразяват цели дълбоко в Русия.

"Трябва да им дадем възможност да поразяват дълбоко и прецизно Русия", на мнение е Брийдлав. "Украйна доказа, че когато ѝ се даде възможност, тя я използва много добре."

Последните тристранни преговори, посредничени от Съединените щати, дадоха надежди за потенциално прекратяване на огъня. Но в сряда вторият ден от последния кръг от преговори приключи само след два часа, като Зеленски заяви пред репортери, че те "не са лесни".

Очакваше се преговорите да се фокусират върху съдбата на контролираната от Украйна територия в Донбас, която Русия поиска като цена за прекратяване на войната. Зеленски сигнализира за своята отвореност към компромис, предлагайки демилитаризирана зона в източния Донецк.

Но експертите смятат, че Русия не преговаря добросъвестно и е малко вероятно да се съгласи на нещо друго освен пълна капитулация на Украйна. Източник от Министерството на външните работи заяви, че Москва следва максималистичен дневен ред, добавяйки, че Кремъл е дал малко сигнали, че очаква войната да приключи скоро.

Кърт Волкър, бившият специален представител на САЩ за преговорите за Украйна, казва, че Путин не е проявил "никакъв интерес" в мирния процес.

"Той не е показал никакво движение или усещане в преговорите, че е готов да постигне сделка, така че просто не виждам как те ще стигнат доникъде", допълва той.

Волкър, който е и бивш посланик на САЩ в НАТО, казва, че единственият начин да се постигне прекратяване на огъня е чрез "затягане на икономическите гайки" срещу Русия, включително чрез увеличаване на санкциите срещу петролния и газовия сектор на страната и чрез по-агресивно преследване на нейния скрит флот.

Въпреки че вътрешните военновременни индустрии в Русия се разрастват, особено в производството на дронове и балистични ракети, енергийната ѝ индустрия е в упадък, отчасти поради западните санкции. Приходите на Русия от енергия миналата година са спаднали с около една пета в сравнение с 2024 г.

Лукойл, една от двете най-големи енергийни компании в страната, започна голяма продажба на задгранични активи със значителна отстъпка в резултат на санкциите, наложени от администрацията на Тръмп. Санкциите на Европейския съюз върху вноса на горива и съвместните усилия за насочване към руски танкери от скрит флот също доведоха до 25% спад в износа на петрол и газ от Русия миналата година, според руското финансово министерство. министерство.

Руските приходи от петрол са важен компонент във финансирането на правителството и военните.

"Трябва да продължим да оказваме натиск върху руснаците достатъчно, за да почувстват нужда от прекратяване на огъня", категоричен е Волкър. "И мисля, че това е постижимо, но само ако поддържаме натиска върху приходите и те продължат да губят хора със скоростта, с която губят тях."