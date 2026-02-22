Въоръжен мъж се опита да нахлуе в резиденцията на Тръмп, Мар-а-Лаго, убиха го ВИДЕО

Мъж е бил застрелян и убит, след като е влязъл в охраняемия периметър на резиденцията на Тръмп в Мар-а-Лаго, съобщават от Тайните служби.

Инцидентът е станал около 01:30 ч. източно време (06:30 ч. гринуическо време).

Тайните служби съобщават, че мъжът е бил забелязан близо до северната порта. Той е носел пушка, зареден пълнител и туба за гориво.

Идентичността му се пази в тайна до приключване на разследването.

Агенти на Тайните служби на САЩ и заместник-шериф от офиса на шерифа на окръг Палм Бийч са се изправили срещу мъжа, който е бил на около 20 години, и по време на срещата са били произведени изстрели, съобщават от Тайните служби.

Тръмп в момента е във Вашингтон, а не в Мар-а-Лаго.

