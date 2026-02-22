Мъж в Сициля дресира кучето си да изхвърля незаконно боклук ВИДЕО

Мъж в Катания, Сицилия, е дресирал кучето си да изхвърля чували с боклук край пътя в опит да избегне камерите за наблюдение, инсталирани за борба с незаконното изхвърляне на отпадъци, съобщи общинската полиция.

Епизодът е описан подробно в публикация на официалната страница на град Катания във Facebook. Видео на кучето е придружено от забележка от полицията, че "изобретателността никога не може да се превърне в алиби за нецивилизованост".

Кадрите показват малко куче, което тича по Виа Пулакара в квартал Сан Джорджо в Катания с чувал с боклук в устата си, преди да го пусне край пътя.

"Екологичният отдел на общинската полиция на Катания", се казва в изявление, публикувано на страницата във Facebook, "публикува два видеоклипа, записани от камери за наблюдение, на които се вижда как куче изхвърля чувал с боклук на улицата."

A man taught his dog to throw out the trash to avoid being caught on camera The incident happened in Catania, Italy, and quickly went viral. Cameras captured the dog carrying a bag in its mouth and carefully placing it on the roadside. The trick is simple: in Italy, fines for… pic.twitter.com/7wsWd35d8c — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2026

Властите заявиха, че сцената не оставя място за съмнение: животното е било дресирано, за да предпази собственика си от това да бъде заснет да изхвърля боклук незаконно. Поведението беше "толкова хитро, колкото и двойно погрешно" - замърсяване на града, докато се опитваше да заобиколи правилата, като експлоатираше нищо несъзнаващ домашен любимец.

"Уважението към градския благоприличие и околната среда е задължение за всички."

Съобщава се, че мъжът е идентифициран и глобен.

Незаконното изхвърляне на отпадъци е постоянен проблем в Италия, особено в южната част на страната, носещ значителни екологични и икономически разходи. През 2023 г. са регистрирани над 9300 нарушения, свързани с отпадъци - 66% увеличение спрямо предходната година.

В отговор общините все по-често разполагат камери за наблюдение, "камери-капани" за диви животни и интелигентни системи за наблюдение, за да ограничат незаконното изхвърляне на отпадъци и злоупотребата с пунктове за рециклиране. Стратегията, често свързана с усилия за увеличаване на събирането на отпадъци и градската чистота, разчита на видеозаписи, за да налага строги санкции.

В Палермо стотици камери и камери-капани са разположени във всички райони. Длъжностните лица казват, че 93% от глобите за незаконно изхвърляне на отпадъци са резултат от доказателства от камери.

Съгласно италианското законодателство, неразрешеното изоставяне на отпадъци – включително торби за битови отпадъци – може да доведе до глоби от 1500 до 18 000 евро, с възможност за наказателно преследване.