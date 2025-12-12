Марк Рюте: Европа е следващата цел на Путин

Западът е изправен пред война с Русия в мащаб, невиждан от времето на "нашите баби и дядовци и прадядовци“, предупреди Марк Рюте, генерален секретар на НАТО.

Шефът на алианса е убеден, че Владимир Путин е избрал НАТО за своя "следваща цел“, в някои от най-силните си предупреждения досега относно перспективата за разпространение на война в цяла Европа.

"Конфликтът е на прага ни. Русия върна войната в Европа и ние трябва да сме подготвени за мащаба на войната, която нашите баби и дядовци или прадядовци са преживели. Трябва да бъдем кристално ясни относно заплахата. Ние сме следващата цел на Русия и вече сме в опасност“, каза Рюте в Берлин.

Оценката дойде към края на трескава седмица на дипломация, тъй като Украйна и нейните европейски съюзници представиха ново мирно предложение на администрацията на Тръмп, което ще бъде обсъдено в Париж този уикенд.

Доналд Тръмп обвини европейските лидери в "слабост“ по-рано тази седмица и очерта планове за отдалечаване от традиционните съюзи за сигурност на континента.

Американският президент е "изключително разочарован“ както от Киев, така и от Москва, заяви в четвъртък неговият говорител Каролайн Ливит.

"Той не иска повече разговори. Иска действия. Иска тази война да приключи", добави прессекретарят на Белия дом.

В четвъртък имаше съобщения за напрежение, което се заражда между европейските лидери, като Джорджия Мелони, министър-председателят на Италия, е оказала натиск върху Киев да приеме "болезнени“ отстъпки, очевидно от името на Вашингтон, пише The Telegraph.

Междувременно в Москва Кремъл предупреди, че счита британските войници, действащи в Украйна, за "легитимни цели“, след смъртта на британски парашутист при инцидент далеч от фронтовата линия.

"За нас тези така наречени "миротворци“ веднага ще станат легитимни цели, всички трябва да разберат това“, каза Сергей Лавров, министърът на външните работи на Путин.

Лидерите на НАТО предупредиха, че Русия може да атакува държава членка на източния си фланг, като Естония, само в рамките на няколко години след края на настоящия конфликт в Украйна.

Някои страни, по-специално Полша и Германия, въведоха ново военно обучение за доброволци, за да подобрят отбраната. Всички те също така преоценяват наличието на бомбоубежища.

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

