Въпреки санкциите и бойкота: Иралндско уиски продължава да се лее в баровете в Русия

Четири години след началото на войната в Украйна ирландското уиски и бирата "Гинес" все още се леят всеки ден в баровете в Русия, въпреки масовия бойкот от страна на индустрията след инвазията. Този факт отразява начинът, по който търговските маневри на Русия след инвазията са притъпили въздействието на бойкота.

Ето как една разрастваща се руска верига пъбове успява да поръча хиляди бутилки ирландско уиски.

В седмиците след инвазията през февруари 2022 г. ЕС наложи забрана за износ към Русия на определени "луксозни" стоки, включително и алкохола, но само за отделни артикули на цена от 300 евро или повече.

Въпреки че повечето стандартни спиртни напитки са под този праг, ирландските производители на напитки бяха сред около 1400 компании в няколко сектора по целия свят, които предприеха бързи действия за спиране на търговията с пазара по етични причини. Въпреки това, чрез комбинация от стари запаси и вече установена система на така наречения паралелен внос, продукти като Jameson, Tullamore Dew, Bushmills и Guinness могат да продължат да се леят в руските барове.

Паралелният внос, известен още като стоки от "сивия пазар", са законни продукти, продавани в дадена страна без съгласието или участието на собственика на интелектуалната собственост. След инвазията Русия измени законите си, за да легализира вноса на търсени продукти, като дрехи, авточасти и алкохол, от държави от ЕС и други пазари. По този начин тя създаде мощен стимул за дистрибуторите, независимо дали на първоначалния производител му харесва или не.

Режимите за паралелен внос често се използват за защита на достъпа до лекарства и други стоки от първа необходимост, когато веригите за доставки се разпаднат. Русия използва модела, за да осигури непрекъснатия поток от потребителски продукти.

Сред тези, които се борят с опасенията за репутацията си, които присъствието на продукта му в Русия повдига, е собственикът на "Гинес" Diageo. Компанията откровено заяви, че ще бойкотира пазара и продължава да проучва начини да предотврати достигането на продуктите си до страната. Тя обаче е установила, че паралелният внос е изключително труден за спиране. Източник от компанията отбеляза, че стратегията е "активно насърчавана от руското правителство".

Diageo прекрати целия внос и местно производство в страната през 2022 г., когато дистрибутира до около 19 000 бара, и впоследствие прекрати дейността си там. Първоначално доставките изглеждаха на изчерпване - въпреки това, халби стаут ​​и други продукти на компанията все още са налични.

Източници от компанията заявиха, че е "предприела стъпки, в рамките на международното и местното право, за да предотврати" продажбата на продуктите си в Русия, но това не е била лесна задача.

Ефектът от стратегията на правителството на Путин е поразително видим в случая с Harat's - руска верига пъбове с ирландска тематика, която управлява 114 обекта в 12 страни, включително около 100 в Русия.

Веригата, с около 17 заведения в Москва, рекламира барове, където посетителите могат да се насладят на ирландско уиски и Гинес, докато свири ирландска музика и се веят ирландски знамена.

Въпреки че отбелязва първоначалните трудности при поддържането на доставките след инвазията, Harat's успява да обърне нещата. Компанията дори успя да сключи сделка с базираната в Скиберейн West Cork Distillers - независим производител, който произвежда марката уиски Pogues, наред с други - за доставка на 12 000 бутилки ирландско уиски от бърбън с марката Harat's.

Harat's отпразнува споразумението, като силно рекламира своите поръчкови доставки на бърбън от Уест Корк за Harat's, представяйки хода като част от преминаването от ерата на санкциите към частни марки и партньорства. Компанията заяви, че е предприела тази стъпка, тъй като паралелният внос на алкохол се е превърнал в "обективна икономическа необходимост" за руския сектор на хотелиерството и ресторантьорството.

И все пак тази стъпка изненада West Cork Distillers. Компанията заяви, че никога не е имала никакви отношения със самата Harat's и че поръчката за специално етикетираното уиски е била направена чрез дистрибутор в Сърбия.

Компанията заяви, че е работила с дистрибутора преди, снабдявайки пазара в Сърбия и Хърватия, но не е имала представа, че продуктът ѝ ще се озове в Русия. Когато в телефонно обаждане от The Sunday Times е уведомена, че уискито ѝ се продава в заведения в цяла Русия, говорител на фирмата заявява, че компанията не е била наясно до този момент, добавяйки:

"Нашето разбиране беше, че е за кръчми в Източна Европа. Не знаехме, че Harat's има кръчми в Русия. Нямахме никаква идея за това."

От компанията признават, че не са проучвали компанията след поръчката и никога не са разговаряли директно с Harat's, а само с дистрибутора.

"Доста често разработвахме специално изработен етикет за търговска верига в дадена страна", казва говорителят, описвайки подобни договорености като обикновено еднократни проекти. "Приемаме, че е било възможно да се погрижим повече за това."

Говорителят обаче посочва пред The Times, че като сравнително малък независим производител, West Cork Distillers, която изнася в около 70 страни, вече е била напрегната. Той подчерта, че компанията подкрепя бойкота на индустрията след нахлуването в Украйна и че отношенията ѝ с дистрибутора ще бъдат засегнати.

"Това е обезпокоително", заключи говорителят пред The Times.

The Times също така разкри, че дистрибуторът, базиран в Сърбия, е голям регионален оператор, който е обработвал различни продукти, влезли в Русия чрез паралелни вносни маршрути. Няма данни за незаконна дейност.

Режимът на санкции, предназначен да окаже натиск върху Русия и руснаците, не налага пълна забрана за износ на спиртни напитки за Русия, а вместо това ограничава специфични категории стоки. Алкохолът попада предимно под правилата за "луксозни стоки", които забраняват износа само когато отделните единици надвишават стойността от 300 евро по експортна цена, което е праг, който повечето ирландски уискита не достигат.

William Grant & Sons, производителят на Tullamore Dew, заяви, че е спрял продажбите на марката в Русия. Bushmills и Irish Distillers, които произвеждат Jameson, Powers и други водещи марки, също заявиха, че са спрели продажбите в Русия.

"Въпреки това", казаха Irish Distillers в изявление, "нашите продукти може да бъдат намерени в Русия поради паралелни продажби на световния пазар."

Eoin Ó Catháin, директор на Ирландската асоциация за уиски, заяви, че правните промени на Москва означават, че продажбите в Русия са "извън контрола и без знанието на производителя". Той добави:

"Това не се ограничава само до спиртните напитки, а за много продукти."

Русия беше един от най-бързо развиващите се пазари за ирландско уиски в света преди инвазията

Данните от 2021 г. класират страната като втория по големина световен пазар за спиртни напитки, с продажби от около 7,3 милиона бутилки през 2019 г. след десетилетие на бърз растеж.

Diageo разпространи своите марки в 70 000 магазина и 19 000 бара в цяла Русия. Гигантът в производството на спиртни напитки имаше малко под 300 служители в Русия и само шепа в Украйна. Бизнесът на Diageo в Русия допринесе с по-малко от 1% от продажбите и оперативната печалба през първата половина на финансовата 2021-22 година.

Това наследствено търсене обяснява защо ирландската марка продължава да има тежест в руското хотелиерство и защо са положени усилия, за да се гарантира, че веригите за доставки остават възможно най-незасегнати.

Harat's не отговори на исканията за коментар.

Тъй като западните компании се стремят да балансират спазването на законите с етичното позициониране, новото предизвикателство илюстрира как санкциите могат да се провалят, след като веригите за доставки излязат извън обсега на производителите, оставяйки етичните ангажименти разкрити на пазари на няколко крачки от точката. на продажба.