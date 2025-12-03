Рюте се подигра на Путин: Видях го в униформа, но далеч от фронта

След като руският президент Владимир Путин заплаши Европа с война, твърдейки, че Русия е "готова точно сега" за конфликт, ръководителят на НАТО Марк Рюте се подигра с лидера на Кремъл заради появата му във военна униформа.

Реакцията на Рюте идва ден след като руският лидер заяви, че няма намерение да води война с Европа, но ако старият континент възнамерява да започне война, Русия ще бъде готова.

"Нямаме намерение да водим война с Европа, но ако Европа реши да започне война, ние сме готови още сега", каза Владимир Путин.

По време на срещата на външните министри на НАТО, Рюте заяви:

"Няма да реагирам на всичко, което Путин казва. Видях го във военни дрехи, облечен като войник на фронта, но без да е на фронта, а доста далеч."

Относно мирните преговори, ръководителят на НАТО каза:

"Важно е да има мирен процес, който води до резултати. Ако отнеме твърде много време и не доведе до резултати, има две неща, които си струва да се направят, за да се окаже натиск върху Русия: нека руснаците разберат, че потокът от помощ ще продължи да достига до Украйна, и второ, нека се уверим, че икономическите санкции са ефективни - и точно това се случва."

Припомняме, че петчасовите преговори между Вашингтон и САЩ завършиха без резултат.

"Не обсъждахме конкретни формулировки, конкретни предложения на американците, но обсъдихме същността на това, което е предвидено в тези американски документи. Постигнахме съгласие по някои аспекти и президентът потвърди това пред своите събеседници. Други аспекти предизвикаха критики от наша страна и президентът не скри критичното ни и дори негативно отношение към редица предложения", каза Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин.