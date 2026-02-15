Страната в Европа, която има амбицията да стане ядрена военна сила

В интервю за телевизия Polsat в недея президентът на Полша Карол Навроцки се определи като "голям поддръжник на присъединяването на страната му към ядрения проект" и заяви, че Полша трябва да разработи своята стратегия за сигурност, "базирана на ядрения потенциал", пише Politico.

Той добави:

"Този ​​път, в съответствие с всички международни разпоредби, е пътят, който трябва да следваме. Трябва да работим по това. Ние сме страна, разположена точно на границата на въоръжен конфликт. Агресивното и империалистическо отношение на Русия към Полша е добре известно."

Коментарите му идват на фона на все по-интензивен дебат в няколко европейски страни относно разработването на собствени ядрени оръжия, на фона на нарастващи заплахи от Москва и подкопаващо доверие в Съединените щати.

Латвийският премиер Евика Силиня например заяви на конференцията по сигурност в Мюнхен този уикенд, че "ядреното възпиране може да ни предложи нови възможности".

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че разговорите с Франция за европейски възпиращ механизъм са в ход. На въпроса как Москва може да реагира на полската програма за ядрени оръжия, Навроцки отговори пренебрежително:

"Русия може да реагира агресивно на всичко", каза той.