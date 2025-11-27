Рюте: Русия няма думата дали Украйна може да се присъедини към НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че присъединяването на Украйна към алианса зависи от единодушното съгласие между държавите членки, а не от руските искания.

"Русия няма думата или право на вето относно това кой може да бъде член на НАТО“, каза Рюте пред испанския медиен вестник El Pais и добави: "В рамките на Алианса членството изисква единодушие“. Рюте подчерта, че няколко съюзници от НАТО, включително Съединените щати, се противопоставят на присъединяването на Киев.

Забележките на Рюте дойдоха на фона на седмица на интензивна дипломация, след като Съединените щати дадоха нов тласък на мирните преговори със спорен план от 28 точки, който се възприема като благоприятстващ Русия.

Въпреки че предложението оттогава е било съкратено след разговори с Украйна и Европа, последвани от консултации с Украйна и европейските партньори, първоначалната версия е включвала разпоредби, възпрепятстващи стремежите на Украйна към НАТО – на практика предвиждайки руско вето върху членството на Украйна в алианса.

Москва отдавна твърди, че разширяването на НАТО я е принудило да започне война, въпреки че Украйна не е член на НАТО. След инвазията Швеция и Финландия се присъединиха към алианса, посочвайки Русия като проблем за сигурността.

Рюте добави още, че последната версия на мирния план, която се появи след преговори в Женева, е предоставила "добра основа за по-нататъшни дискусии“, но добави, че всяко предложение ще изисква "отделна, паралелна дискусия“ с НАТО по определени въпроси“.

"Когато погледнете мирния план, (ние) искаме да гарантираме, че Путин никога повече няма да се опита да атакува Украйна. Ако членството в НАТО не е опция, трябва поне да предоставим гаранции за сигурност, които са достатъчно силни, за да накарат Русия никога повече да не се опитва", добави генералният секретар, цитиран от Kyiv Independet.

Рюте отбеляза също, че офанзивният напредък на Русия през 2025 г. остава минимален, добавяйки, че Москва "напредва само с няколко метра на ден“ и се бори от 18 месеца да превземе Покровск.

Разположен в северозападната част на Донецка област, град Покровск е бил в епицентъра на ожесточени боеве по руско-украинската линия през последната година. Малки руски части, често самотни индивиди, са се инфилтрирали в града, понякога облечени като цивилни, съобщиха военните по-рано. Независимо от това как се развиват настоящите мирни усилия, Рюте смята, че "Русия ще остане дългосрочна заплаха за дълго време“.

"Ако един руски президент е готов да пожертва милион души от собствения си народ за тази заблуда на коригирането на историята, ние трябва да сме подготвени“, каза той, добавяйки, че затова "трябва да похарчим много повече за нашата отбрана“.

"Мирният план не променя оценката на Русия като дългосрочна заплаха за Европа“, категориче е Рюте.