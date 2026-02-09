Иван Савов: Убитите край хижа "Петрохан" са били протектирани

Убитите в край „Петрохан“ са били протектирани - дали от политически, или от криминални кръгове - това не е ясно. Това заяви пред "Нова телевизия" криминалистът Иван Савов.

По думите му е странно ДАНС да присъства на местопрестъпление, тъй като тя е информационно-аналитична служба, която се занимава със справки и проверка на информация по данни. „Агенцията няма оперативни или разследващи функции. Въпросът е кой е стоял толкова години зад Калушев и дейността му. Важно е, защото изобщо не е ясно какво са правили 4 години в хижата. По информация от мои източници има подавани сигнали срещу убитите. Те са действали в симбиоза с престъпни кръгове и са оставяни да правят, каквото си искат, защото са помагали някому да извършват тъмни дейности. Това е моето предположение“, каза още той.

Савов поясни, че едно престъпление не се счита за разкрито, когато бъде установен извършителят, а когато се разкрие причината. „Колкото повече факти излизат, толкова по-объркано става. Очевидно е имало организация, базирана на духовен и езотеричен принцип, а в нея са участвали и деца. Нямаме отговор на въпросите защо толкова време властта и службите не са предприели нищо. Кой им е осигурил комфорта, в който са пребивавали и защо броени дни след създаването си са подписали рамково споразумение с министерство?“, попита той.

Криминалистът изясни каква е процедурата за получаване на разрешително за оръжие. „На желаещия да се сдобие с такова се прави проучване за криминално минало, представя бележка от психиатър, че не се води на отчет и ако е одобрен, му се издава разрешително за притежание на огнестрелно оръжие. Служба „Контрол над общоопасните средства“ е трябвало да контролира по адресна регистрация съхранението на оръжията в хижата. Но и незаконно оръжие не е много трудно да се намери“, посочи Савов. И допълни, че с откриването на вторите три трупа казусът тепърва започва, а не бива да се смята, че е решен - тъй като те са следствие, а не причина.