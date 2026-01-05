МВнР изрази безпокойство, Скопие се отклонява от Европейския консенсус от 2022 г.

Република България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г., това се казва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР).

„Въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения. Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обясним, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган“, заявява външното ни министерство.

В позицията се припомня, „че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори“.

„Същевременно, приветстваме думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчитаме да спази това обещание към тях“, заявява МВнР в заключение.