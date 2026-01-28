Тръмп се развика на протестиращ: Лунатик! ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се сблъска с протестиращи по време на реч в Клайв, Айова.

79-годишният президент пътува до Клайв, за да се обърне към тълпа, съставена предимно от негови лоялни привърженици. Но около 30 минути след началото на речта му, която засегна стандартите за чиста енергия, етанола, финансирането на фермерите с митнически тарифи и спестовните сметки, президентът беше прекъснат от "платени бунтовници".

Подстрекателите прекъснаха Тръмп, който се хвалеше със състоянието на икономиката.

"След години, в които Съединените щати бяха ограбвани от други страни в търговията. Аз защитавам работниците и фермерите на нашата страна, както никой друг президент не е правил досега, никой друг президент не е правил това", каза държавният глава.

След това избухнаха виковете на протестиращите - и президентът веднага отговори на това:

"Можех да имам лесно президентство. Вероятно щях да си върна това малко парче ухо", каза той, визирайки частта от тялото, ударена от изстрела на Томас Матю Крукс в Бътлър, Пенсилвания. "Нямаше да ми се налага да слушам лунатици като този там горе. Нямаше да ми се налага да слушам", добави президентът, отбелязвайки бързата реакция на правоохранителните органи на недоволството, което утихна толкова бързо, колкото се появи.

Тълпата започна да се съпротивлява срещу агитатора. Разнесоха се скандирания "САЩ, САЩ, САЩ".

🚨HUGE: Trump’s rally in “deep red” Iowa is interrupted by protestors: He sneers them as “paid agitators” and “paid insurrectionists… sickos.” That’s authoritarian panic: to smear dissent. The truth is Americans all over the country are PISSED. pic.twitter.com/HRWrl7m8Ik — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 27, 2026 "Под ръководството на сънливия Джо имахме най-големия търговски дефицит в световната история", продължи веднага републиканецът в характерния си "преплитащ се" стил, връщайки се към един от любимите си опоненти - Джо Байдън.

Минути по-късно избухна още една демонстрация. Президентът отново се нахвърли.

"Платени са. Получават пари. Всички те са платени агитатори. Това е всичко, което са. Те са платени бунтовници", продължи републиканецът. "Те са луди."

Президентът отново се обърна към икономиката, което постоянно е спирачка за рейтингите му в анкетите и одобрението му. Всъщност, последното проучване на Daily Mail/JR Partners, проведено тази седмица, установи, че инфлацията и икономиката са основните притеснения за американските избиратели.

В навечерието на междинните избори по-късно тази година Тръмп и екипът му засилиха посланията си, че икономиката на Байдън се преобръща от тази администрация.

В изказването си Тръмп заяви, че фондовият пазар е достигнал 52 исторически максимума и че 9 трилиона долара са добавени към пенсионните и 401(k) сметки на американците. Въпреки че фондовият пазар постигна множество рекордни върхове през 2025 г. въпреки значителната волатилност, 9-те трилиона долара вероятно са преувеличено описание на растежа на пенсионните сметки.