Тръмп пак заговори за монета с неговия лик, но възможно ли е?

Политическите битки във Вашингтон сега се водят не за милиони, а за дребни пари.

Министерството на финансите се готви да отпечата лицето на президента Доналд Тръмп върху монета от 1 долар, отбелязваща 250-годишнината от Декларацията за независимост. Монетите от 25 цента, почитащи национални герои от епохата на аболиционизма, суфражетките и движението за граждански права, са премахнати и ще бъдат заменени от ранните бели пионери и революционери на страната.

Демократите от Конгреса разкритикуваха хода, който според тях не бива да възхвалява жив президент и трябва да отразява пълния обхват на американската история.

Подобно на много политики по време на администрацията на Тръмп, решението на Монетния двор на Съединените щати от миналата година да изобрази лицето на президента върху банкнотите наруши дългогодишната традиция, установена от президента Джордж Вашингтон, да не се изобразява жив президент върху банкнотите.

В писмо от 26 януари петима сенатори от Демократическата партия и независимият сенатор от Мейн Ангъс Кинг призоваха министъра на финансите Скот Бесент да прекрати създаването на дизайна на Тръмп и да възстанови вече премахнатите монети.

"Поставянето на бюста на жив президент върху монета, отбелязваща 250-годишнината от Декларацията за независимост, би изпратило послание към Америка и света, което противоречи на това кои сме ние като нация“, се казва в писмото, цитирано от USA Today.

Въпреки това, представител на Монетния двор заяви, че Министерството на финансите е установило, че монетата на Тръмп не "нарушава никакви закони“ на заседание на Комисията по изящни изкуства на 22 януари, федералната агенция, която преглежда проекти за паметници, мемориали, монети и сгради в столицата на страната.

Членовете на Комисията по изящни изкуства, всички от които бяха назначени наскоро от Тръмп, прецениха три класически дизайна с лицето на президента на заседанието си на 22 януари, въпреки правните въпроси, надвиснали над монетата.

Те гласуваха да препоръчат страничен профил на Тръмп, стига президентът да одобри.

В писмото си, членовете на Конгреса от Демократическата партия твърдят, че монетата от 1 долар на Тръмп нарушава закон от 1886 г., изискващ "само портрет на починал човек“ да се появява върху валутата и ценните книжа.

"Докато бюстовете на живи монарси и диктатори са се появявали на монети в обращение по света, жив президент никога не се е появявал на монета в обращение на Съединените щати“, пишат те, позовавайки се на прецедента на Вашингтон.

Според Американската нумизматична асоциация, която се занимава с артефакти, свързани с пари, един друг жив президент наистина се е появявал на монета и това е Калвин Кулидж. През 1926 г. на монета от половин долар за 150-годишнината, или 150-годишнината, са изобразени Кулидж и Вашингтон.

Ако монетата с лика на Тръмп бъде сечена, това ще последва поредица от други скорошни опити на Тръмп да кръсти национални символи на свое име, от Центъра "Кенеди“ до Института за мир.