Абсурдно, но факт: Съветът за мир на Тръмп се проваля в Украйна

Представянето на новия Съвет за мир от президента на САЩ Доналд Тръмп предизвика различни реакция от международната общност.

По-голямата част от Европа, включително Украйна, отсъстваше от церемонията по подписването в Давос. По време на учердяването на Съвета за мир, до Тръмп присъстваха предимно лидери от Близкия изток и идеологически съюзници на Тръмп, като унгарския премиер Виктор Орбан или аржентинския президент Хавиер Милей.

Въпреки че търси благоразположението на Тръмп в мирните преговори с Русия, Киев остава неохотен да се присъедини, докато войната продължава.

Причината, според президента Володимир Зеленски, е, че Украйна не може да участва в председателствания от Тръмп борд редом с Русия и Беларус, които също бяха поканени.

Експерти и украински законодатели, които разговаряха с Kyiv Independent, изразиха скептицизъм относно проекта, като някои казаха, че Украйна трябва да се придържа към европейските си съюзници, вместо да се присъединява към "пъстрата компания“ от предимно нелиберални лидери.

Други подчертаха парадокса на Русия, която засилва атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна на фона на минусови температури, докато е част от който и да е орган за изграждане на мир.

"Самата идея да се поканят в този Съвет за мир най-големият нарушител на мира и международното право - Русия и Беларус, съучастници в засилена агресия, е абсурдна“, казва Александър Мережко, председател на парламентарната комисия по външни работи.

Нещо като ООН, но създадено от Тръмп

Първоначално замислен като одобрена от ООН инициатива за наблюдение на 20-точковото примирие между Израел и Хамас, новосформираният Съвет се стреми към по-широк мандат.

Централната роля на Тръмп като негов встъпителен – и потенциално постоянен – председател, както и таксата от 1 милиард долара за постоянно място, накараха някои наблюдатели да разглеждат този съвет като лична версия на ООН на президента, организация, която той често е критикувал.

"Съветът е измама "плащане, за да играеш“, която е просто още едно средство за егото на Доналд Тръмп“, казва Дан Хамилтън, старши сътрудник в Института Брукингс.

"Държави като Унгария или Аржентина е малко вероятно да имат най-голямо влияние върху Газа, така че Съветът е просто прикритие за Тръмп, за да наложи предпочитаните от него решения на продължаващия конфликт".

Американски представители заявиха, че около 35 от 50-те поканени държави от Близкия изток, Европа, Азия и Латинска Америка са потвърдили интерес да се присъединят.

От Газа до Украйна

Според американски служител Съветът може, по преценка на председателя и в съгласието на съответните държави, да се занимава с други конфликти по света, включително войната между Русия и Украйна.

Но нито Киев, нито Москва публично са потвърдили интереса си към присъединяване - въпреки че Тръмп твърди, че Москва го е направила.

Досега руският президент Владимир Путин е пуснал в обращение само 1 милиард долара руски активи, замразени от САЩ, като плащане за постоянното място.

Зеленски от своя страна заяви, че Украйна може да се присъедини към подобни усилия само след края на руската инвазия.

"С руснаците ние сме врагове. Беларус - (те са) съюзници на руснаците. Не можем да бъдем с тях“, каза украинският лидер в Давос.

Други наблюдатели се съмняват, че Съветът изобщо ще бъде ефективен.

Володимир Дубовик, ръководител на Центъра за международни изследвания към Одеския национален университет, изрази резерви, че Съветът ще играе "каквато и да е значителна и активна роля в решаването на каквито и да е конфликти“, добавяйки, че Украйна има приоритети другаде.

В капан между Тръмп и Европа

Може би има поне една причина, поради която Киев не затваря напълно вратата на проекта.

Зеленски и екипът му работят усилено повече от година, за да спечелят благоволението на Тръмп, лидер, чиято непостоянна природа определя много решения на живот или смърт за Украйна, от противовъздушна отбрана до гаранции за сигурност след войната.

Ярослав Юрчишин, депутат от опозиционната партия "Голос“ (Глас), казва, че Украйна не може категорично да отхвърли поканата, "за да не се натоварят допълнително и без това сложните ни отношения с Тръмп“.

Други обаче твърдят, че ласкателството към американския лидер е изтъркана, неефективна тактика.

"Украйна опита много неща... само за да открие, отново и отново, че този подход не работи“, отбеляза Дубовик.