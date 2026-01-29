Халаф: САЩ е подготвил списък на целите в Иран

Международният анализатор Мохамед Халаф коментира напрежението по оста САЩ-Иран. По думите му има решение кога да има атаки на САЩ. “Според различни медии в САЩ и Израел генералите от Пентагона са подготвили списъка на целите, които ще бъдат нападнати и те са около 50 – военни и свързани с революционната гвардия”, добави още журналистът.

"Не се споменава обаче армията, явно това е като комплимент от САЩ и някакъв стимул те да поемат нещата, ако се случи разпадане на режима. Мисля, че в момента режимът се намира в състояние, в което страхът е обхванал всички от аятолаха до последните генерали в революционната гвардия", каза в интервю за БНР Халаф.

Международният анализатор добави, че ескалация на напрежението има, но всичко зависи от Турция - тя влиза в ролята на посредник. Утре в Анкара ще има разговори с външния министър на Иран. В същото време се подготвя и буферна зона за бежанци.

"Ние вече виждаме ескалация в отправяне на заплахи към САЩ и всички държави в региона. Макар че Саудитска Арабия и Турция декларираха, че няма да допуснат техните въздушни пространства да се използват от САЩ. Но Иран се опитва да заплашва всички. Преди малко се казва, че революционната гвардия е получила 1000 нови модификации дронове, в това също влиза страха", коментира Халаф и припомни за четирите искания на САЩ към Иран.

"Тръмп иска да напуснат атомното споразумение. Има 4 искания, дали иранците ще ги приемат? Ако ги приемат това е капитулация. Първо е прекратяване тотално на обогатяване на уран вътре в страната. Второ е нова промяна в програмата на производството на балистични ракети, защото те в момента произвеждат такива с 2000 км обсег, стигат до САЩ и Европа, а Тръмп иска да са до 500 км. Трето искане е прекратяване на проекта трансгранични шийтски военни групи – финансирането на тероризма и създаването на проирански милиции в арабския свят и Карибския басейн, където Хизбула има такава военна структура. Четвърто е да бъде предаден обогатения уран - 460 кг, които никой не знае къде е. Тези условия Иран трябва приеме, друг изход нямат”, обясни анализаторът.

Халаф казва, че самият президент Тръмп е задачата на Пентагона да бъдат бързи и решителни ударите в Иран, "това означава, според военни експерти, разрушаване на стълбовете на режима".

"Ако в Иран приемат четирите условия, смени ли се режимът, значи всичките наративи за 47 години са били лъжи и измами към народа на Иран и хората, които вярват в този режим в различни арабски държави", обясни експертът.

Според Халаф е трудно да се предвиди кога ще бъдат ударите, защото не може да се предвиди какво мисли Тръмп.

"Но с този голяма брой военни активи в региона за стотици милиони долара, да се преместят това – означава, че много бързо ще се случи. Аз мисля, че всеки момент. Зависи и посредничеството на Турция, какво предлагат иранците, ако те приемат част от това, което иска Тръмп – може да няма удар. Но ако откажат, ще е стратегическа грешка от страна на Иран.