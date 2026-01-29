Иран под натиск, но опасен: Техеран може да отвърне смъртоносно на ударите на САЩ

Израел нанесе удари по иранската армия в 12-дневната война през юни, но режимът излезе от ожесточения конфликт с голяма част от арсенала си от хиляди балистични ракети непокътнат, което му дава възможност да нанесе реални щети на САЩ и техните съюзници в Близкия изток.

Техеран разполага с приблизително 2000 балистични ракети със среден обсег, които могат да достигнат региона и да ударят чак до Израел. Той също така разполага със значителни запаси от ракети с малък обсег, способни да достигнат американски бази в Персийския залив и кораби в Ормузкия проток, въпреки че оценките за тези ракети варират. Иран разполага и със значителни запаси от противокорабни крилати ракети и торпедни лодки, както и много дронове, които могат да застрашат американските кораби.

Този арсенал му дава потенциал да поразява цели в Близкия изток, което означава, че всяка атака от страна на САЩ може бързо да ескалира, въпреки предпочитанието на президента Тръмп за решително използване на сила, което не се превръща в регионален конфликт, пише WSJ.

„Техеран може да е слаб, но мощната му ракетна сила означава, че все още е смъртоносна“, каза Бехнам Бен Талеблу, старши директор на иранската програма във Фондацията за защита на демокрациите, вашингтонски мозъчен тръст.

САЩ преместиха ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln и още бойни самолети в Близкия изток, за да дадат на Тръмп възможности за атака, която би дошла след седмици на протести, които представляваха най-голямата заплаха за иранския режим в годините преди те да бъдат насилствено потушени.

Ирански представители многократно предупреждаваха през последните дни, че ще отговорят агресивно на всяка атака. Неговите съюзници от милицията в Ирак също заявиха, че биха могли да се включат във всеки отговор.

САЩ разполагат с редица активи, които ще трябва да защитават в Близкия изток. Те включват около две дузини обявени наземни военни съоръжения, от Турция до Кувейт, и около 40 000 войници, според Съвета за външни отношения.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че между 30 000 и 40 000 американски войници са разположени в осем или девет съоръжения в региона, в обсега на иранските ракети. Някои войски бяха преместени от американските бази по-рано този месец, когато Тръмп започна да обмисля удар срещу Иран.

„Всички са в обсега на хиляди ирански“ дронове и „балистични ракети с малък обсег, които заплашват присъствието на нашите войски“, каза Рубио пред американските законодатели.

В отговор на минали американски атаки, Иран е нанесъл удари по американски бази в Ирак и Катар. Анализатори казват, че американските сили в Йордания също са уязвими за атака. Съюзниците на Иран, хусите в Йемен, са атакували обекти в Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства през последните години.

Иран вероятно ще насочи оръжията си към американските активи,

които са най-близо до бреговете му, за да използва големия си запас от ракети с малък обсег, казаха военни анализатори, както и страните от Персийския залив, които са близки съюзници на САЩ.

"Иран разполага с „достатъчно ракети с малък обсег, за да удари американски бази в Персийския залив в количества, от които ние и страните от Персийския залив може да се наложи да се защитим“, каза Даниел Шапиро, бивш заместник-помощник-министър на отбраната за Близкия изток при бившия президент Джо Байдън. Иранците също така имат солиден капацитет да ударят Израел в рамките на няколко дни, каза той.

САЩ разполагат с противоракетни системи Patriot и Thaad, разположени в целия регион, и въвеждат още, което би могло да помогне за отблъскване на всяка иранска атака. Но тези системи ще имат много по-голяма зона за защита, отколкото Израел, когато водеше война с Иран през юни.

„Значителна част от тези ракети могат да достигнат целта си“, каза Фарзин Надими, старши сътрудник в мозъчния тръст „Вашингтонският институт за близкоизточна политика“.

Тръмп заяви, че решението дали да се нанесе удар по Иран все още е обсъдено, но американски служители са заявили пред „Уолстрийт Джърнъл“, че Белият дом иска всеки удар да нанесе решителен удар на иранския режим.

Иранските ракетни установки вероятно биха били цели при всяка американска атака с надеждата да отблъснат ответен удар. През юни Израел нанесе тежки щети на иранските установки, неутрализирайки около 70% от тях с дронове и реактивни изтребители, каза Даниел Голд, ръководител на отдела за изследвания и разработки в областта на отбраната в Министерството на отбраната на Израел. Някои от тях бяха унищожени и от израелски тайни агенти на място, казаха хора, запознати с операцията.

Израелски военни представители заявиха, че по време на войната през юни Иран е имал няколкостотин пускови установки. Според оценка на Института Хъдсън, запасите на Иран от мобилни пускови установки, т. нар. транспортно-монтиращи установки, са спаднали от 480 преди войната до 100 след нея.

Не можа да се определи колко пускови установки Техеран разполага сега. Анализатори и официални лица твърдят, че Техеран възстановява своите пускови установки и възстановява тези, които бяха изведени от строя, когато Израел бомбардира входовете на подземни ракетни хранилища. Фабиан Хинц, научен сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания, заяви, че Техеран е станал умел през последните години в производството на по-просто проектирани ракетни установки, които се изграждат по-бързо.

Въпреки че войната с Израел през юни влоши възможностите на Иран, тя му даде и възможност да усъвършенства тактиката си под обстрел. С напредването на войната Иран изстреля по-усъвършенствани ракети с по-голям обсег от по-широк спектър от места дълбоко в Иран, промени времето и модела на атаките и увеличи географското разпространение на целите, за да увеличи процента си на попадение, установиха военни анализатори.

По време на тази война Техеран изстреля 550 балистични ракети по Израел, от които 86% бяха прихванати заедно от американските и израелските системи за противовъздушна отбрана, съобщиха израелските военни. Иранските атаки удариха гъсто населени райони на Израел и обекти за сигурност и убиха 28 души, съобщиха израелските власти.

Иран също така изстреля 1000 дрона срещу Израел, но само два кацнаха на израелска територия.

Тази война показа, че дори най-модерните противоракетни системи в света могат да бъдат пробити.

Израел и САЩ изгориха прехващачи по време на войната и световният недостиг означава, че те не могат лесно да бъдат заменени. С продължаването на боевете Израел трябваше да запази запасите си. САЩ и Израел вероятно ще трябва да направят подобни изчисления, ако има продължителна война с Иран.

И все пак заплахата за Иран е много по-голяма от рисковете за САЩ и техните съюзници. През първите 24 часа от войната между Израел и Иран Израел успя да унищожи голяма част от системите за противовъздушна отбрана на врага си и да има пълен контрол над небето. Тъй като иранската противовъздушна отбрана все още беше до голяма степен неутрализирана, американски или израелски изтребители можеха да се движат свободно, за да ударят редица ирански цели, които биха могли да отслабят или ограничат способността им за реагиране.