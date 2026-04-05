Лавров: САЩ да се откажат от ултиматумите и да се върнат към дипломацията

Арагчи и Лавров призоваха за избягване на действия

05.04.2026 | 21:30 ч. 17
Снимка: БГНЕС/ EPA

По време на телефонен разговор руският външен министър Сергей Лавров и иранският външен министър Абас Арагчи обсъдиха предприетите стъпки за деескалация на напрежението около Техеран, изразиха надежда, че Вашингтон ще се откаже от ултиматумите си за връщане на диалога за конфликта в дипломатически канал, съобщиха на уебсайта на руското външно министерство .

„На 5 април, по инициатива на иранската страна, се проведе телефонен разговор между руския външен министър Сергей Лавров и иранския външен министър Абас Арагчи“, съобщиха от министерството. „Руската страна изрази надежда за успеха на усилията, предприети от редица държави за деескалация на напрежението около Иран в интерес на дългосрочна и устойчива нормализация на ситуацията в Близкия изток, което би било улеснено от отказването на САЩ от езика на ултиматумите и връщането на ситуацията в преговорна посока.“

Арагчи и Лавров призоваха за избягване на действия, които подкопават шансовете за дипломатическо разрешаване на кризата, включително в рамките на Съвета за сигурност на ООН. Руският и иранският външен министър също така подчертаха необходимостта от незабавно прекратяване на безразсъдните атаки на САЩ и Израел срещу ирански граждански и ядрени съоръжения.

