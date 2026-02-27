IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Националната телевизия на Босна спря да излъчва

Работещите протестират срещу липсата на средства

27.02.2026 | 08:36 ч. 4
Снимка БНТ

Снимка БНТ

Босненската обществена телевизия прекрати излъчването си в знак на протест срещу липсата на средства. Кризата застрашава със затваряне единствената медия, създадена за обединение на страната след войната.

Босна рискува да стане единствената европейска държава без национален телевизионен оператор, на фона на предстоящите парламентарни избори през октомври. В медията работят около 700 души, съобщи БНТ.

Двата автономни района на Босна - Република Сръбска и Хърватско-мюсюлманската федерация, имат собствени телевизии. Те се финансират от такси, добавяни към сметките за електричество. Половината от сумите трябва да се прехвърлят към националната Босненска телевизия. Против нейното съществуване се обявяват сръбски и хърватски националисти.

Телевизията на босненските сърби прекрати плащанията през 2017 г., такси отказват да плащат и много хървати във федерацията. Колапсът на националния канал би нанесъл тежък удар върху кандидатурата на страната за еврочленство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

босна нациеонална телевизия спря средства протест
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem