Освиркаха Йотова на връх Шипка с викове "Оставка!" ВИДЕО

Днес отново отваряме и почитаме едни от най-важните страници в многовековната ни история, каза тя в речта си

03.03.2026 | 13:21 ч. Обновена: 03.03.2026 | 14:39 ч. 120
Снимка: БГНЕС

"Честит празник! Честит 3 март – празникът на нашето Отечество! Днес отново отваряме и почитаме едни от най-важните страници в многовековната ни история – страници на държавност, в които четем за нова България, за раждаща се България, възкръснала от мъченичеството. Страници, които обединяват народа. Които ни карат с дълбока признателност и почит да кажем: "Герои не сте забравени! Днес е ден, в който ще се поклоним пред вас!"

Това заяви президентът Илияна Йотова от връх Шипка по случай Трети март.

В началото на своята реч тя бе освиркана от част от тълпата, която крещеше "Оставка".

"Имаме толкова много нужда помежду ни от това да говорим за света с обич. На висок глас днес от този висок връх да се чува "ние, нас, българи". Идваме на Шипка, за да се поклоним и никога да не забравяме, защото времето минава, но пред този връх времето е безсилно. Времето е безсилно, защото този връх е част от нашето бъдеще, от българската вечност", подчерта тя.

"Този връх и орлово гнездо са сложили печата на историята върху съдбата на целия народ, на всеки един от нас, и какво ни учи? Учи ни какво е да бъдеш свободен вътре в себе си, какво е вярата, как да продължим напред, що е любов към Отечеството. И тогава саможертвата не е гибел, а безсмъртие", допълни Йотова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Илияна Йотова Шипка президент Трети март
