Митрофанова за Трети март: Това е и наш празник, без Русия българският народ нямаше да се справи

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова отправи поздравления по случай 3 март - Деня на освобождението.

Тя напомни, че Руско-турската война от 1877-1878 г. е една от най-важните глави в нашата обща история.

"Днес, в деня на завършването на тази война и подписването на Санстефанския мирен договор, ние отдаваме почит на хилядите руски войници и офицери, лекари и медицински сестри, както и на българските опълченци, които се сражават за свободата на българския народ и плащат с кръвта си за възстановяването на държавността на България. Искрено сме благодарни на всички, които внимателно пазят тази памет, грижат се за паметниците на героите и полагат цветя пред тях", посочи Митрофанова в социалните мрежи.

Посланикът на Русия у нас отбеляза, че летописът на Освобождението безмилостно се пренаписва през последните години.

"Изтъкват се някакви "имперски амбиции" на Русия, докато нищо не се казва за наистина всенародното движение в защита на поробените български братя, което изиграва решаваща роля в обявяването на война на Османската империя от Александър II. Разпространяват се напълно безпочвени спекулации за "вината" на граф Н. П. Игнатиев за убийството на Апостола на свободата Васил Левски, докато ролята на руския пратеник в подпомагането на въстаниците и защитата на интересите на християнското население пред султана се игнорира", подчерта Митрофанова.

В друга публикация руското посолство у нас споделя кадри от събитие, проведено пред паметника на Император Александър II в София. Според нея тържествена церемония е организирана от българската общественост, по случай 148-ата годишнина от освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г.

В събитието са взели участие Посланикът на Русия в България Е.В.Митрофанова, и.д. военен аташе подполковник В.С.Долгих, учители и ученици от училището към Посолството.

"Денят на освобождението на България е и наш празник, защото без Русия българският народ едва ли би се справил в онзи момент. Руско-турската война от 1877-1878 г. е уникален случай, когато царят, пред чийто паметник сега се намираме, решава да започне военни действия под натиск от обществото, всички слоеве на което подкрепят борбата за освобождение на братя-славяни от османско иго. Днес отдаваме почит на великия Цар-освободител Александър II, който взима това историческо решение въпреки всичките трудности, пред които е изправена тогава Русия, който самият присъства на бойното поле, чиито роднини командват войските и допринасят за общата победа“, отбеляза в речта си Посланикът на Русия в България Е.В.Митрофанова.

Дипломати от Посолството, заедно с българската общественост, също така положиха цветя пред монумента на генерал И.В. Гурко, освободил сегашната столица на България, и пред паметника на български опълченец в центъра на София.