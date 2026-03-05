IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Депутатите ще обсъждат днес защо сметките за ток са високи

Служебният министър Трайков няма да участва поради служебен ангажимент в чужбина

Заместник-министър на енергетиката и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани за ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонти на 5-ти и 6-ти блок през тази година, а след това - заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски - за повишените сметки за ток и подадените жалби от български граждани. И двете изслушвания са по искане на депутати от "Възраждане", предава БНР.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков няма да участва поради служебен ангажимент в чужбина. Народните представители ще гласуват на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондовете в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Миналата седмица гласуването беше отложено заради спор трябва ли да се разреши на частните пенсионни дружества да инвестират в инфраструктурни проекти.

В програмата е включено и обсъждане на първо четене на промени в още три закона - за корпоративното подоходно облагане, за железопътния транспорт и пет проекта за изменения в Наказателния кодекс.

 

ток сметки обсъждат депутати
