Депутатите ще обсъждат днес защо сметките за ток са високи

Заместник-министър на енергетиката и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев ще бъдат изслушани за ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонти на 5-ти и 6-ти блок през тази година, а след това - заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски - за повишените сметки за ток и подадените жалби от български граждани. И двете изслушвания са по искане на депутати от "Възраждане", предава БНР.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков няма да участва поради служебен ангажимент в чужбина. Народните представители ще гласуват на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондовете в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Миналата седмица гласуването беше отложено заради спор трябва ли да се разреши на частните пенсионни дружества да инвестират в инфраструктурни проекти.

В програмата е включено и обсъждане на първо четене на промени в още три закона - за корпоративното подоходно облагане, за железопътния транспорт и пет проекта за изменения в Наказателния кодекс.