Тялото на Хаменей е намерено и смъртта му е потвърдена

Тялото на Али Хаменей е намерено и смъртта му е потвърдена, съобщава Ройтерс. Агенцията цитира израелски източник, според когото тялото на Хаменей е било открито.

Висшият представител на американската администрация заяви, че Тръмп няма да „седи и да позволява на американските сили в региона да поемат ударите“.

Аятолах Али Хаменей, 86 г., управлява Иран от 1989 г.

Като върховен лидер, той притежава върховна власт над всички клонове на правителството, военните и съдебната система в шиитската ислямска република.

В продължение на почти четири десетилетия Хаменей изгради регионална сила, която да се съревновава със сунитските мюсюлмански държави в Персийския залив, като същевременно насърчаваше ядрената технология, която разтревожи околния регион.

Ударите срещу Иран в събота идват на фона на поредица от кризи.

В части на Техеран се чуват силни аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщенията за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде AFP.