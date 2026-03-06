Преди близо година, US News and World Report публикува хроника на „Буквално десетките пъти, в които Доналд Тръмп е хвалил Владимир Путин“. Освен това, по време на първия си мандат, президентът Тръмп се е „влюбил“ в севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Когато го попитали за уважението му към Ким, Тръмп казал: „Искам да имам добри отношения със Северна Корея. Искам да имам добри отношения с много страни.“

Няма съмнение, че Тръмп иска да върне Русия обратно в лоното на общността и да насърчи по-тясно икономическо сътрудничество. За президента всичко това е част от сделка, която тепърва ще бъде сключена.

Въпреки това, една сделка изглежда напълно изключена от дневния ред. Съединените щати няма да доставят бойни самолети на Украйна, което генерал-лейтенант Дейвид Дептула от ВВС на САЩ (в оставка) предположи, че Тръмп и неговите съюзници на Капитолийския хълм са били „възпрепятствани“ от руската реторика.

В скорошен подкаст Substack Live, воден от военния историк Филипс П. О'Брайън, Дептула предположи, че както Тръмп, така и бившият президент Джо Байдън са били „възпрепятствани от реториката на Путин и са били възпрепятствани да предоставят на Украйна“.

По време на администрацията на Байдън, опасенията от ескалация може да са нарушили способността на Киев да отвърне на удара срещу Русия в ранните етапи на войната.

„Една от най-големите грешки, които съюзниците допуснаха, предимно Съединените щати, както при президентите Байдън, така и при Тръмп, е, че са били възпрепятствани от реториката на Путин и са били възпрепятствани да предоставят на Украйна много рано“, каза Дептула.

Пенсионираният генерал продължи да предполага, че правилната помощ в началото на конфликта преди четири години би повлияла на способността на Русия да маневрира. По този начин Депутула предположи, че „можехме да го направим още през първата година от войната и да сложим край на това нещо“.

Тръмп твърди, че войната никога нямаше да започне, ако беше на поста си.

Той обаче също така показва малко индикации, че е готов да помогне за предоставянето на помощ за прекратяване на конфликта. Вместо това Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс призоваха Киев да даде територия, включително земя, която дори не е окупирана от Русия.

Въпреки че Байдън се колебаеше да предостави F-16 Fighting Falcons на Украйна, за да изравни шансовете срещу Русия, Дептула предположи, че по-способни самолети биха обърнали нещата напълно, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

„Представете си какво биха могли да направят украинските ВВС, ако имаха крило от F-35“, каза Дептула. „Дайте ми крило от F-35, крило от F-22 и това нещо ще приключи след месец.“

Дептула отбеляза, че украинските пилоти, летящи с F-16, вече са постигнали множество въздушни победи, включително сваляне на входящи ракетни и дронови заплахи.

Въпросът обаче ще бъде как Русия би реагирала. През уикенда светът стана свидетел как F-35 могат бързо да унищожат най-способните противовъздушни отбрани на Иран - но биха ли имали същите резултати срещу Русия? И дори ако го направят, Кремъл би ли приел поражението или Путин би ескалирал войната съответно, евентуално използвайки ядрени оръжия срещу Киев?

Дептула призна, че страховете от ескалация са довели до решенията на Байдън да ограничи възможностите на Украйна и дори до това как може да се използва военно оборудване, произведено на Запад. С други думи, на Киев бяха предоставени съвременни оръжия като F-16, но Украйна все още беше принудена да води война с едната ръка, вързана зад гърба.

В случая с Тръмп може да става въпрос за нещо повече от страхове от ескалация. 47-ият президент иска да сключи мирно споразумение, дори ако то е неприемливо и за двете страни. Може би затова той до голяма степен се е отдръпнал от Украйна, където и двете страни са достатъчно убедени, че могат да постигнат целите си на бойното поле, че нито една от тях не е склонна да се съгласи на унизително мирно споразумение.

Бомбардирането на Иран и принуждаването на Техеран да седне на масата за преговори изглежда е новият план. През следващите седмици американският народ ще види как ще се получи това.