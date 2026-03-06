Григор с трудна победа на Индиан Уелс, но отива на Алкарас

Григор Димитров се класира за втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Индиан Уелс, САЩ. Най-добрият български тенисист вече има две победи за годината, след като измъкна 6:4, 5:7, 6:4 с Теранс Атман на старта на турнира "Мастърс 1000" в Индиън Уелс.

Така бившият №3 си върна на французина за Акапулко миналата седмица. Двубоят започна с пробив в полза на хасковлията, но Атман веднага изравни резултата за 1:1. В третия гейм 34-годишният българин имаше три шанса отново да спечели сервиса на противника си, но не се възползва от тях.

Решителният момент в сета дойде, когато Димитров поведе с 4:3 след начален удар за французина. Първата ракета на България спечели следващите си две подавания и излезе напред в двубоя.

Втората част започна равностойно, но намиращият се на 52-ро място в световната ранглиста Терънс Атман направи пробив и поведе с 4:2. Димитров веднага намали изоставането си и веднага след това изравни геймовете до 4:4.

При 5:5 българският тенисист пропусна седем точки за пробив, а след това Атман изравни резултата в двубоя, печелейки подаването на хасковлията.

Първите три гейма на третия сет завършиха с пробиви. Димитров взе аванс от 2:1, след което не допусна повече изненади при собствен начален удар и победи трудно с 6:4 след два часа и 28 минути. Заедно с треньора Давид Налбандян и останалите от екипа на корта бе и приятелката му Ейса Гонсалес.

Григор прекъсна серията си от 4 поредни загуби и в следващия кръг ще играе с водача в ранглистата Карлос Алкарас (Исп). Двамата бяха съперници в Индиън Уелс и миналия сезон, но на осминафинал. Григор има срещу него две победи в общо шест изиграни мача.