Нетаняху: Има признаци, че Хаменей вече не е сред нас

Обръщайки се към „смелия“ ирански народ, израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че ударите ще им помогнат да „се освободят от тиранията“.

Те имат „единствена възможност в поколението си“ да свалят иранския режим, каза той. Той призовава иранците да „излязат масово на улиците“ и „да свършат работата“.

„Крайно време е да се обедините“ и „да се съберете за историческа мисия“, каза още той. „Това е възможност да направите нещо. Не седите с кръстосани ръце, защото този момент ще дойде и ще ви бъде поискано да излезете масово на улиците, защото трябва да довършите тази работа и трябва да свалите и изкорените този режим. Има признаци, че Хаменей вече не е сред нас“, добави Нетаняху, цитиран от The Guardian.

Нетаняху заяви, че въздушните удари са унищожили комплекса на аятолах Али Хаменей и добавя, че „всички признаци сочат, че този тиранин вече не е сред нас“.

Макар да не потвърждава изрично смъртта на Хаменеи, това е най-силният официален знак досега, че изчезналият лидер е мъртъв.

От началото на американско-израелските удари няма вести от Хаменей, а сателитни снимки показват, че неговият охраняван комплекс в Техеран е бил сериозно повреден при първоначалната атака.