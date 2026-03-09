IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп се обадил на Путин, обсъждали Иран и Украйна

Телефонният разговор е продължил около час

09.03.2026 | 21:58 ч.
Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Кремъл.

Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл.

Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро.

На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран. (БТА)

