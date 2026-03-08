IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин: Кризата в Украйна възникна от подкрепата на Запада за преврата в Киев

Западните страни жънат това, което са посели в Украйна днес

08.03.2026 | 16:15 ч. 85
Снимка: Reuters

Кризата в Украйна възникна от подкрепата на западните страни за държавния преврат в Киев. Руският президент Владимир Путин заяви това в коментар пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин.

Путин  добави, че след това „са започнали събитията в Крим, а след това и в югоизточната част на Украйна, в Донбас и Новорусия като цяло“. 

По думите му, западните страни жънат това, което са посели в Украйна днес.

Руският лидер отбеляза, че украинската криза е възникнала от подкрепата на западните страни за преврата в Киев.

„Оттам започна всичко. Оттам започна всичко. Това не са наши действия, а действия на западните страни, включително европейските страни. Те жънат това, което са посели“, каза още Путин.

Русия Украйна Крим Путин война
