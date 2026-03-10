IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гърция дава помощи заради високите цени на горивата и храните

Хората с ниски доходи ще получат между 50 и 100 евро

10.03.2026 | 10:18 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Правителството в Гърция ще осигури помощи срещу високите цени на горивата и хранителните продукти, предаде БНР.

Управляващите подготвят пускането на ваучери за компенсация на високите цени на горивата, съобщават депутати от управляващата партия на консерваторите.

Вероятно стойността ще е между 50 и 100 евро на човек, според медиите.

Ваучери ще получат хората с ниски доходи, а производствените компании ще бъдат компенсирани с намаление на данъците.

Опозицията настоява за временно премахване на акциза върху горивата или поставяне таван на цените.

От финансовото министерство съобщават също за програма от 400 милиона евро в помощ срещу високите цени на хранителните продукти.

Отново системата за помощ е за хората с ниски доходи, които ще получат ваучери за храна. Те ще могат да се използват в хранителните магазини, включени в този план.

 

