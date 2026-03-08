Лавров: Време е да се осъществи идеята на Путин за среща на върха на Съвета за сигурност на ООН

Сега е моментът да се осъществи идеята на руския президент Владимир Путин за свикване на среща на върха на петте държави членки на Съвета за сигурност на ООН. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров пред телевизионния канал „Вести“ .

„Руският президент Владимир Путин предложи свикване на среща на върха на постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН доста отдавна, още преди COVID-19. Вярвам, че сега е идеалният момент за осъществяване на тази идея“, подчерта Лавров.

Според него въпросът за това в какъв свят живеем е най-добре да се разгледа в предаване по политология.

„Казваме, че искаме да определим в какъв свят живеем. Но именно защото съм говорил по тази тема няколко пъти, изхождаме от предположението, че САЩ трябва да обяснят своите планове и как всичко това се свързва с това, което преди това е определяло определени норми“, отбеляза Лавров.