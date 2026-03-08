Над 1000 „Шахед“ прихванати над Украйна, САЩ изпращат нов унищожител на дронове в Близкия изток

Нова система за противодействие на дронове с доказан опит в защитата на украинското въздушно пространство се отправя към Близкия изток. Американската армия разгръща системата Merops, която е отбелязала над 1000 унищожени „Шахед” в Украйна. Прехващачите с пропелерни двигатели струват около 15 000 долара всеки.

Американската армия разгръща в Близкия изток система за противодействие на дронове, произведена в САЩ, която е пресекла над 1000 дрона от типа „Шахед” в Украйна, потвърдиха двама представители на Министерството на отбраната пред Business Insider.

Един от американските представители, който говори при условие за анонимност, за да обсъди военните развития, каза, че системата Merops ще пристигне в Близкия изток в рамките на една седмица. След като пристигне, тя ще бъде готова за бой в рамките на няколко дни.

Те отказаха да кажат колко системи САЩ изпращат в Близкия изток, само че разполагането ще включва голямо количество прехващачи.

The Associated Press първи съобщи за разполагането на Merops.

Системата за противодействие на дронове, която използва прехващач на стойност около 15 000 долара, ще даде на САЩ и съюзните сили много по-евтина опция за противовъздушна отбрана срещу иранските дронове в сравнение със скъпите ракети земя-въздух.

Разполагането на оръжието в региона идва, след като Иран изстреля хиляди евтини дронове за атака срещу американските военни и техните съюзници в Близкия изток, след като САЩ и Израел започнаха операция „Епична ярост” на 28 февруари.

Дроновете „Шахед”, които струват около 20 000 до 50 000 долара според наличните оценки,

усложняват картината на противовъздушната отбрана.

В значителни количества те могат да претоварят дори и най-модерните системи за противовъздушна отбрана или поне да принудят екипажите на Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) да похарчат милиони долари за прехващачи, за да се справят с заплаха, която струва само част от тази сума.

Системата за противодействие на дронове Merops изстрелва дрон с пропелер, наречен Surveyor, който е дълъг няколко фута, може да бъде носен от един войник и използва изкуствен интелект за навигация в затруднени условия.

Цялостната система включва прехващача Surveyor, наземна контролна станция и стартиращи станции – всичките управлявани от екипаж от четирима души, състоящ се от командир, пилот и двама техници.

Разработчикът му, американската инициатива Project Eagle, твърди, че Merops е специално създаден за сваляне на дронове с пропелер и реактивни двигатели като Shahed. Досега е регистрирал над 1000 сваляния на такива безпилотни летателни апарати.

Surveyor може да лети със скорост над 175 мили в час, което означава, че е достатъчно бърз, за да хване често използваните в Иран „Шахед”-136 с пропелер, които летят със скорост около 115 мили в час. Версиите на „Шахед” с реактивни двигатели летят със скорост до 230 мили в час и представляват по-голямо предизвикателство.

Ако Surveyor, който може да бъде оборудван с малка експлозивна бойна глава, не успее да порази целта си, той може да разгърне парашут, за да позволи изтеглянето и повторно изстрелване на дрона.

Според един от военните служители, с които Business Insider разговаря, американските сили в Близкия изток ще бъдат обучени от войници от армията на Европа да работят с Merops. Системата се изпраща и в страни от региона, където няма разположени американски войски.

Вторият военен служител каза, че използването на Merops в Украйна е предоставило на армията информация за противовъздушната отбрана, която вече се е оказала ценна в Източна Европа и сега ще бъде полезна за Близкия изток.

Войници от американската армия в Европа са обучили съюзниците от НАТО как да работят със системата Merops, която беше разположена на източния фланг на алианса след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че страната му е получила директна молба от САЩ за помощ в борбата с дроновете „Шахед”.

Зеленски сподели, че е „дал инструкции да се предоставят необходимите средства и да се осигури присъствието на украински специалисти, които могат да гарантират необходимата сигурност“.

През изминалата година Киев се фокусира основно върху създаването и разполагането на арсенал от евтини дронове за прехват,

за да противодейства на руските версии на Shahed, които Кремъл понякога изстрелва в стотици вълни.

Украинските дронове за прехват струват около 2500 долара всеки, а Зеленски заяви, че страната му произвежда 1000 от тях на ден.

Всички тези по-широки развития се случват на фона на изявлението на президента Доналд Тръмп в пост в TruthSocial в събота сутринта, че Иран е съгласен да спре да атакува съюзниците на САЩ в региона.

„Иран, който е разбит на пух и прах, се извини и се предаде на съседите си от Близкия изток и обеща, че повече няма да стреля по тях“, написа той. Президентът също така заплаши с допълнителни действия срещу Иран, като предупреди, че САЩ ще го ударят по-силно.