Нейнски: Ескалацията в Близкия изток е на много високо ниво

Министърът на външните работи Надежда Нейнски коментира, че нивото на ескалация на напрежение в Близкия изток е на много високо ниво.

"Много бих искала да кажа, че върви към затишие, но за съжаление към момента нивото на ескалация е много високо", добави служебният външен министър.

По думите й службите за сигурност, Министерството на външните работи, МВР са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да започнем да правим своевременни анализи. Нейнски потвърди, че на този етап няма заплаха за България.

Външният министър добави, че десетки българи са изведени сухопътно от Катар и Кувейт тази нощ, а операцията по евакуацията на съгражданите ни от Близкия изток върви изключително успешно.

“Летищата периодично се отварят. Мобилизирали сме посолствата, за да може, където има хора, да ги изведем сухопътно”, посочи Нейнски и отбеляза, че и ситуацията в Ливан е напрегната. Там също тече евакуация и подготовка за извеждането на хората, каза още външният ни министър.

Днес от 16 часа в МВнР ще се проведе брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.