IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Нейнски: Ескалацията в Близкия изток е на много високо ниво

Няма заплаха за България, добави министърът

10.03.2026 | 11:09 ч. Обновена: 10.03.2026 | 11:12 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на външните работи Надежда Нейнски коментира, че нивото на ескалация на напрежение в Близкия изток е на много високо ниво.

"Много бих искала да кажа, че върви към затишие, но за съжаление към момента нивото на ескалация е много високо", добави служебният външен министър.

По думите й службите за сигурност, Министерството на външните работи, МВР са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да започнем да правим своевременни анализи. Нейнски потвърди, че на този етап няма заплаха за България. 

Външният министър добави, че десетки българи са изведени сухопътно от Катар и Кувейт тази нощ, а операцията по евакуацията на съгражданите ни от Близкия изток върви изключително успешно.

Свързани статии

“Летищата периодично се отварят. Мобилизирали сме посолствата, за да може, където има хора, да ги изведем сухопътно”, посочи Нейнски и отбеляза, че и ситуацията в Ливан е напрегната. Там също тече евакуация и подготовка за извеждането на хората, каза още външният ни министър.

Днес от 16 часа в МВнР ще се проведе брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВнР външен министър Надежда Нейнски Близък изток Иран българи евакуация
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem