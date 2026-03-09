Белият дом с ново пропагандно видео за ударите срещу Иран, осмяха го

"Справедливост по американски", гласи публикация на Белия дом, придружаваща пропагандно видео, което възхвалява бомбардировките срещу Иран от САЩ и Израел.

Видеото показва кадри от дрон, съчетан с откъси от екшън филми и телевизионни предавания, в които участват хора като Тони Старк от филмите на Marvel, в ролята на Робърт Дауни-младши, Ръсел Кроу като Максимус в "Гладиатор“, Том Круз в "Топ Гън: Маверик“, Адам Драйвър като Кайло Рен от поредицата "Междузвездни войни“ и Брайън Кранстън като Уолтър Уайт в "Breaking Bad“.

Включени са и кадри от "Смело сърце“, "Джон Уик“, "Супермен“, "Дедпул“ и "Halo“.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Един от клиповете е откъс от комедията "Тропическа гръмотевица“, режисирана от и с участието на Бен Стилър.

"Ехо, Белия дом, моля, премахнете клипа от "Тропическа гръмотевица“. Никога не сме ви давали разрешение и нямаме интерес да бъдем част от вашата пропагандна машина. Войната не е филм", каза в отговор на видеото Стилър.

Това не е първият път, когато Доналд Тръмп и неговата администрация използват холивудски клипове и препратки, но това видео, подхранвано е от съвсем ново измерение.

То беше широко осмивано онлайн, като мнозина го нарекоха "слопанда“ (игра на думи slop и propaganda, "помия“ и "пропаганда“, бел. ред.) и обвиниха администрацията на Тръмп, че се държи като незрели тийнейджъри - най-големият от всички е "министърът на войната“ Пийт Хегсет, който се появява във видеото.

Струва си да се отбележи, че клипът на Белия дом включва гласовити критици на Тръмп (Дауни-младши активно е водил кампания за Камала Харис, Брайън Кранстън е откровен в критиките си към Тръмп); морално банкрутирали герои (Уолтър Уайт, Сол Гудман, Кайло Рен); филми, които сатиризират войната и американската мечта, вместо да я прославят (Тропическа гръмотевица, В обувките на Сатаната); разкази, които се съсредоточават върху противопоставянето на империализма (Уилям Уолъс се бори срещу нахлуваща чуждестранна армия и се съпротивлява на имперската окупация); и смъртта като иронията, тъй като много от звездите, използвани да провъзгласяват "американския начин на живот“, не са американци (Кроу и Мел Гибсън са от Нова Зеландия и Австралия, докато Киану Рийвс е канадец).

Отвъд рязкото спадане на нивата на зрялост и иронията на злоупотребата с културни ориентири, разкривайки за пореден път липса на самосъзнание и културна грамотност – в това видео има и неприкрита грубост, която е трудно да се пренебрегне.

Въпреки че администрацията на Тръмп може да смята видеото за още един начин за "провокиране“ на опонентите си, то само подчертава жестока липса на съпричастност към жертвите на войната.

Предварителни данни на иранското национално министерство на здравеопазването, отбраната и вътрешните работи посочват, че повече от 1300 души са загинали в Иран, най-малко 13 в Израел, а седми американски военнослужещ е убит в Саудитска Арабия.

Също така има призиви за независимо разследване на нападението срещу началното училище "Минаб“, при което загинаха 165 млади ученици, като експерти на ООН осъдиха смъртоносния атентат като "тежко нападение срещу деца“. Правозащитниците посочиха нападението в училището като доказателство за потенциални военни престъпления, извършени от Израел и САЩ във война, която според правните експерти е започната в нарушение на Устава на ООН.