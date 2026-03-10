Турция разгръща "Пейтриът" в централната част на страната

Турция разгръща система за противоракетна отбрана "Пейтриът" в централната част на страната. Това се случва след като НАТО прехвана втора балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство.

"Предприемат се необходимите мерки за сигурността на нашите граници и въздушно пространство, като се провеждат консултации с НАТО и съюзниците ни. В допълнение към мерките, които сме предприели на национално равнище, НАТО засили своите мерки за противовъздушна и противоракетна отбрана", се казва в изявление на турското министерство на отбраната.

Система "Пейтриът" се разгръща в Малатия, град, разположен в централна Турция, е известен с намиращата се там военновъздушна база "Кюреджик". Съоръжението е ключов обект, обслужван от американски военнослужещи, в който е разположена система за ранно предупреждение на НАТО, способна да засича изстрелвания на ирански ракети.

Анкара категорично отрича данните от радара да са използвани за подпомагане на Израел, но самото му съществуване предизвиква безпокойство в Техеран.

Освен в "Кюреджик", американски военни са разположени и във военновъздушната база "Инджирлик", друг ключов обект на НАТО, намиращ се само на 10 километра от Адана.

Базите "Инджирлик" и "Кюреджик" са изключително чувствителна тема в Турция. Полицията задържа трима журналисти за "престъпления срещу националната сигурност", след като са заснели кадри в близост до "Инджирлик" само часове след началото на иранските удари.

Напрежението между Иран и държави от Близкия изток и съюзниците им се засили в края на февруари, след като САЩ и Израел нанесоха военни удари по ирански цели. В отговор Техеран започна серия от ракетни и дронови атаки в региона, насочени срещу обекти, свързани със САЩ и партньорите им.

На този фон Турция, която е член на НАТО и съсед на Иран, се оказа косвено въвлечена в ескалацията. В рамките на по-малко от седмица две балистични ракети, изстреляни от територията на Иран, навлязоха в турското въздушно пространство. И в двата случая те бяха прихванати и унищожени от системи за противоракетна отбрана на НАТО, разположени в източната част на Средиземно море.

Първият инцидент беше регистриран в началото на март, когато ракета премина през въздушното пространство на Ирак и Сирия, преди да бъде свалена преди да достигне турска територия. Някои отломки паднаха в южната провинция Хатай, но без жертви и щети.

Няколко дни по-късно в турското въздушно пространство навлезе втора балистична ракета. Тя също беше неутрализирана от системи на НАТО, а части от нея паднаха в открити райони край град Газиантеп в югоизточна Турция, без да причинят пострадали или разрушения.

Турските власти предупредиха, че ще предприемат "всички необходими мерки без колебание" при заплаха за територията или въздушното пространство на страната. НАТО от своя страна заяви, че остава готов да защитава всички свои съюзници.

Инцидентите повдигнаха въпроси дали подобни действия могат да доведат до консултации в рамките на алианса и евентуално до активиране на член 5 от договора на НАТО, който разглежда нападение срещу една държава членка като нападение срещу всички. Засега Анкара не е поискала официално такъв механизъм.