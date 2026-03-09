IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Пеевски: Великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността

ДПС-Ново Начало внася промени в Закона за бюджета на ДОО

09.03.2026 | 08:24 ч. Обновена: 09.03.2026 | 08:24 ч. 34
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Парламентарната група на "ДПС-Ново Начало" ще внесе промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, съобщиха от пресцентъра на партията.

В проекта се предвиждат еднократна помощ за най-бедните пенсионери. Миналата година мярката отново беше приета по предложение на "ДПС- Ново Начало" и достигна до близо 680 000 пенсионери.

Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота, заяви лидерът на партията, пише още в съобщението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пеевски пенсионери надбавки великден
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem