Кремъл: Реалността се промени след Истанбулските споразумения от 2022 г.

Споразуменията вече не са съвместими със сегашната ситуация, отбеляза Песков

11.03.2026 | 21:30 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Истанбулските споразумения от 2022 г. вече не са съобразени с променената ситуация. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС на въпрос дали Москва остава ангажирана с „Истанбул“ в разрешаването на украинския конфликт или има промени.

 „Цялата реалност се промени“, каза той.

Преговорите между Русия и Украйна за разрешаване на конфликта започнаха почти веднага след началото на специалната военна операция, в края на февруари 2022 г. Страните проведоха няколко срещи: първо в Беларус, а след това в Истанбул. Руската делегация беше водена от Владимир Медински, помощник на руския президент, а украинската делегация - от Давид Арахамия, председател на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада. След преговорите в Истанбул беше парафиран проект на споразумение, което включваше ангажимента на Украйна за неутрален, необвързан статут. Всички споразумения обаче бяха осуетени по вина на Киев и неговите западни съюзници. Бившият британски премиер Борис Джонсън изигра най-активна роля в този процес.

През 2025 г. преговорите между страните бяха възобновени. В Истанбул се проведоха три кръга срещи, по време на които Русия и Украйна постигнаха съгласие по редица хуманитарни въпроси, включително най-големия обмен на затворници от началото на Студената война.

