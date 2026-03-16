Лавров: Разрушителните действия на САЩ допринасят за рисковете от милитаризация на космоса

САЩ все още не са изяснили изявленията на Тръмп за ядрените опити

16.03.2026 | 18:40 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Разрушителните действия на Съединените щати и техните съюзници значително увеличават риска от милитаризация на космическото пространство и превръщането му в зона на конфликт. Това заяви във видеообръщение руският външен министър Сергей Лавров към участниците в Московската конференция за неразпространение на ядрени оръжия, предава ТАСС.

„В резултат на разрушителните действия на Съединените щати и техните съюзници, рисковете от милитаризация на космоса и превръщането му в зона на конфликт значително се увеличават. Реализацията на американския проект за глобална система за противоракетна отбрана „Златен купол“, който предвижда разполагането на космически базирани ударни системи за прехващане до 2028 г., представлява значителна заплаха за стратегическата стабилност“, отбеляза Лавров.

Лавров добави още, че САЩ все още не са изяснили изявленията на Тръмп за ядрените опити.

 „Все още няма изгледи за влизане в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Както всички знаят и признават, основната причина е, че Съединените щати никога не са ратифицирали договора. През октомври 2025 г. американският президент даде на министъра на отбраната публична заповед относно възобновяването на ядрените опити. До момента американската страна не е предоставила ясно обяснение какво означава това или дали се отнася до предстоящото изоставяне от страна на Вашингтон на мораториума му върху пълномащабни ядрени експлозии“, каза Лавров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

