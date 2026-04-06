Как САЩ биха могли да използват ядрени експлозии, за да избегнат Ормузкия проток?

Докато голяма част от петрола в Близкия изток остава заседнал в Персийския залив, бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич предложи в публикация в социалните мрежи Америка да използва ядрени бомби, за да изкопае нов канал по маршрут, който би заобиколил Ормузкия проток и би бил защитен от ирански атаки. Колкото и абсурдно да изглежда предложението днес, подобни идеи някога са били обсъждани и дори включени в плановете на правителствата в Съединените щати и Съветския съюз.

Публикацията на Гингрич се позовава на статия, класифицирана като "сатира", която иронично споменава в края, че "изразените по-горе мнения не представляват непременно тези на човек с неврони".

Гингрич не обясни дали предложението му е сериозно, но консервативният републиканец е живял достатъчно дълго, за да си спомня Проект "Плугпарел", чрез който американците тестваха възможността ядрени експлозии да помогнат за извличането на природен газ от подземни резервоари и изграждането на канали, пристанища и планински пътища.

Терминът "рало" се отнася до пасаж от Библията, който казва "те ще прековат мечовете си на рала и копията си на сърпове", като съвременното послание е, че Съединените щати се опитват чрез този проект да превърнат ядрените оръжия в безобидни инструменти, които биха могли да бъдат много полезни в инженерството, строителството и други области на развитието на инфраструктурата.

Instead of fighting over a 21-mile-wide bottleneck forever, we cut a new channel through friendly territory. A dozen thermonuclear detonations and you’ve got a waterway wider than the Panama Canal, deeper than the Suez, and safe from Iranian attacks. https://t.co/Et21kHCiAw — Newt Gingrich (@newtgingrich) March 15, 2026

Идеята за създаване на нов канал за транспортиране на петрол от Близкия изток се появява още през 50-те години на миналия век, в контекста на Суецката криза, когато Египет насилствено поема контрола над Суецкия канал от британците и французите.

"Мирни ядрени експлозии" за създаване на нов залив в Аляска

Главният архитект на водородната бомба Едуард Телър и неговите колеги физици от радиационната лаборатория "Лорънс" в Ливърмор, Калифорния, искали да проверят дали могат да създадат алтернативен канал през територията на съюзническа държава. Администрацията на американския президент Дуайт Д. Айзенхауер вече беше започнала да насърчава използването на атомна енергия за производство на електроенергия, включително за подводници.

След Суецката криза плановете на американското правителство "атоми за мир" бяха разширени, пише историкът Кристин Кайнер в "Разговорът".

"Мирните ядрени експлозии" бяха предназначени да намалят разходите за големи земни проекти и да насърчат националната сигурност. За да започне програмата, Телър искаше да създаде изкуствен залив, като зарови и взриви пет термоядрени бомби в индианско село на северозападния бряг на Аляска.

Проектът "Колесница" предизвика разгорещени дебати, както и серия от новаторски екологични проучвания на арктическите хранителни вериги. Екипът на Телър също така работи с Инженерния корпус на американската армия, за да проучи възможността за използване на ядрени експлозии за изграждане на нов воден път, който да замени Панамския канал. Американските власти искаха по-широк и по-дълбок канал, който да бъде на морското равнище, елиминирайки необходимостта от шлюзове за осъществяване на прехода между две различни нива на надморска височина или хиляди служители, които да управляват системата.

Замяна на Панамския канал чрез детониране на 297 ядрени експлозии

Ядрените експлозии изглеждат като най-финансово ефективното решение за създаване на нов канал. Антиамериканските протести през януари 1964 г., които избухват в Панама, убеждават президента Линдън Б. Джонсън да назначи комисия, която да намери най-доброто място за създаване на новия канал с помощта на ядрени експлозии.

С бюджет от 17,5 милиона долара - 185 милиона долара в днешни пари - комисията от петима експерти се фокусира върху два възможни маршрута: единият в източна Панама, а другият в западна Колумбия.

За да пресекат гористите долини на региона Дариен, инженерите предлагат да се предизвикат 294 ядрени експлозии по маршрута, в 14 отделни детонации, използвайки еквивалента на 166 милиона тона тротил. Експлозиите биха генерирали огромно количество енергия. Най-мощното ядрено оръжие, тествано някога "Цар бомба", през 1961 г. – е освободило енергия, еквивалентна на 50 милиона тона тротил.

Поради трудността при провеждане на ядрени опити за мирни цели след подписването на Договора за частична забрана на ядрените опити (PTBT) през 1963 г. и поради огромния бюджетен дефицит на САЩ, причинен от войната във Виетнам, плановете за създаване на нов канал между Атлантическия и Тихия океан с помощта на ядрени експлозии са изоставени в началото на 70-те години на миналия век.

В окончателния доклад поддръжниците на проекта "Плуг" прогнозират, че "един ден ядрените експлозии ще бъдат използвани в широк спектър от огромни земни проекти".

Днес, предвид познанията ни за сериозните последици от радиоактивните отпадъци върху околната среда и здравето, е трудно да си представим време, когато използването на ядрени бомби за изграждане на канали е изглеждало като разумна идея. В същото време много идеи, които в крайна сметка са били изоставени, някога са били смятани за полезни и понякога дори неизбежни.