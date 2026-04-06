Коя е партията, получила най-много дарения?

В България са регистрирани 131 политически партии, показват официални данни на съда. Най-голям размер на дарения е привлякла най-новата политическа формация "Прогресивна България", която е събрала над 528 000 евро. На второ място се нарежда коалицията ПП-ДБ.

Според законовите изисквания всяко дарение над 600 евро трябва да бъде придружено от декларация за произход на средствата. Финансиране на партиите могат да извършват единствено физически лица. Контролът върху даренията се осъществява от Сметната палата в сътрудничество с Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП). Това обясни Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда в ефира на NOVA.

Сметната палата поддържа публичен регистър на даренията, който позволява проследяване в реално време. В него обаче се включват само официално декларираните средства, като общата им стойност не се очаква да надвиши 1,5 млн. евро.

Публично достъпна е информация за имената на дарителите, но данните за местоположението, от което са направени даренията, остават ограничени.