IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Коя е партията, получила най-много дарения?

Всяко дарение над 600 евро трябва да бъде придружено от декларация за произход на средствата

06.04.2026 | 09:23 ч. 16
Снимка: БГНЕС

В България са регистрирани 131 политически партии, показват официални данни на съда. Най-голям размер на дарения е привлякла най-новата политическа формация "Прогресивна България", която е събрала над 528 000 евро. На второ място се нарежда коалицията ПП-ДБ.

Според законовите изисквания всяко дарение над 600 евро трябва да бъде придружено от декларация за произход на средствата. Финансиране на партиите могат да извършват единствено физически лица. Контролът върху даренията се осъществява от Сметната палата в сътрудничество с Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната агенция за приходите (НАП). Това обясни Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда в ефира на NOVA.

Сметната палата поддържа публичен регистър на даренията, който позволява проследяване в реално време. В него обаче се включват само официално декларираните средства, като общата им стойност не се очаква да надвиши 1,5 млн. евро.

Публично достъпна е информация за имената на дарителите, но данните за местоположението, от което са направени даренията, остават ограничени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кампания дарения Прогресивна България Продължаваме промяната предсрочни избори парламентарни избори
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem