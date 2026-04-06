Поредна екзекуция в Иран за атака срещу военен обект при протестите през януари

Очаква се идните дни ще бъде екзекутиран още един мъж по същия случай

06.04.2026 | 09:31 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Иран екзекутира мъж на име Али Фахим във връзка с опит за щурмуване на военен обект и проникване във военен склад по време на безредиците през януари, предадоха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Мъжът бе екзекутиран, след като присъдата му бе потвърдена от Върховния съд.

Иран по-рано вече екзекутира трима души, свързани със същия инцидент, включително Амирхосейн Хатами по-рано миналата седмица и Мохамадин Биглари и Шахин Вахедпараст вчера.

Смята се, че идните дни ще бъде екзекутиран още един мъж, информира правозащитната организация "Амнести интернешънъл".

Общонационални протести разтърсиха Иран през януари и демонстранти бяха подложени на репресии.
(БТА)

 

Иран екзекуция протести
