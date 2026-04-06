Експерт: Този Великден може да го наречем "Скъпият Великден"

Този Великден може да го наречем "Скъпият Великден". Това заяви в ефира на БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Според него цената на агнешкото месо за Великден не може да бъде повече от 14-15 евро за килограм. Той поясни, че цени за агнешко месо от 16-17 евро нагоре не са адекватни и отбеляза, че в в самите ферми цената е значително по-ниска:

"Във фермата цената е между 5 и 7 евро за килограм живо тегло, а ако се продава месо – около 15 евро. В същото време вносното месо влиза в България на под 10 евро за килограм, което означава, че крайна цена над 14-15 евро трудно се оправдава."

Караколев подчерта, че част от поскъпването се дължи на пропуснати мерки в сектора:

"20 хиляди семейства по-малко ще ядат българско агнешко – това са около 25 хиляди животни по-малко. Ето откъде идва поскъпването. Платиха го потребителите, защото не се ваксинираха животните."

"Нямаме адекватна мярка, насочена към животновъдството. Помощите на парче не работят. Горивото поскъпна с над 30% за две седмици – това оскъпява всичко. В същото време се говори за компенсации след месеци – това не помага на бизнеса в момента."

"В джоба на животновъдите обаче не влиза нищо. Българският животновъдец умира усмихнат, но умира", посочи той.

Според Симеон Караколев адекватни мерки заради войната в Иран няма.

Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България, уточни, че няма да има недостиг на яйца на българския пазар, въпреки трудностите.

На годишна база цените на едро за ЕС са се променили с 19%, а в България голямо увеличение на цената на яйцата няма, уточни той.

"Ние ще ядем по-скъпи яйца постоянно, защото Европа е избрала нова технология за отглеждане на яйцата", посочи той.

И двамата експерти бяха единодушни, че натискът върху сектора идва от растящите разходи:

"Горивата и енергията увеличават себестойността, което ще се отрази на фуражите и на зърното. При намаляващо потребление и растящи разходи това води до криза във всички сектори на животновъдството", предупреди Гълъбов.

Прогнозите не са оптимистични: "Това ще бъде скъп Великден. И следващият ще е още по-скъп. Посоката е само една – нагоре", обобщи Гълъбов.