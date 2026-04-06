На фона на конфликта в Близкия изток, Зеленски посети и Сирия

В неделния ден украинският президент Володимир Зеленски посети Сирия, съобщават украинските медии.

През последните седмици украинският президент е посетил региона на Персийския залив, срещайки се с лидери в Катар, Саудитска Арабия, Турция и ОАЕ, докато Техеран отвръща на американско-израелските операции с удари с дронове и ракети в региона.

Зеленски се срещна със сирийския президент Ахмад ал-Шараа в Дамаск, съобщи Syrian TV.

След разговорите Зеленски заяви, че срещите са били фокусирани върху регионалните развития, свързани с Иран, икономическото сътрудничество и инфраструктурните и енергийните проекти.

"Успяхме да обхванем всичко: от въпросите на сигурността и отбраната и ситуацията в региона, причинена от събитията около Иран, до сътрудничеството между нашите страни в областта на енергетиката и инфраструктурата“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че страните ще продължат да работят заедно и по въпросите на продоволствената сигурност и следвоенното възстановяване, както и ще обсъдят процеса на преговори относно войната на Русия срещу Украйна.

Зеленски каза, че разговорите в Дамаск са включвали и тристранна среща между Украйна, Сирия и Турция. Той каза, че Украйна "изгражда нови отношения, нови възможности и разширява усилията си за гарантиране на сигурността“ чрез сътрудничество с партньори в региона.

"Продължаваме активната си украинска дипломация в името на реалната сигурност и икономическото сътрудничество. Всяка нация, всеки регион заслужава мирен живот", написа Зеленски в социалните мрежи.

A significant day of talks in Damascus – today, a bilateral format with President of Syria Ahmed al-Sharaa @AH_AlSharaa took place, as well as negotiations involving our teams, and there was a trilateral discussion – Ukraine, Syria, and Türkiye @HakanFidan. We are building new… pic.twitter.com/TPa6tORPjN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2026

Киев изпрати специалисти в региона, за да помогнат за противодействие на експертизата за сваляне на ирански дронове "Шахед“.

Посещението в Дамаск е първото посещение само на лидерско ниво, откакто дипломатическите отношения между Украйна и Сирия бяха възстановени през септември 2025 г., когато Зеленски и Ал-Шараа се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Зеленски заяви, че Украйна подкрепя Сирия след падането на режима на Асад и е готова да продължи да работи с Дамаск по въпросите на стабилността и развитието. Той каза, че двете страни ще работят в по-тясно сътрудничество, за да могат двете страни и народи да станат по-силни, а икономиките им да могат да растат.

На предишната спирка от обиколката си в Близкия изток Зеленски се срещна с турския си колега, президента Реджеп Тайип Ердоган, в Истанбул на 4 април.

Лидерите се споразумяха за нови области на сътрудничество, каза Зеленски след разговорите, добавяйки, че Украйна е готова да подкрепи Турция с „експертиза, технологии и опит“.

Ердоган и Зеленски обсъдиха и проекти, свързани с газова инфраструктура, включително възможността за съвместно разработване на газови находища.

Украйна вече обяви, че подписва 10-годишни отбранителни партньорства с Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ.

Президентът Зеленски изрично обвърза помощта на Киев с дълбоките запаси на региона от противобалистични ракети-прехващачи, от които Украйна е в недостиг.