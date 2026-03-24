Лавров: Класифицират настоящите конфликти като Трета световна война

Няколко експерти по международни отношения вече започнаха да класифицират продължаващите конфликти по света като Трета световна война. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета на настоятелите на Фонд „А.М. Горчаков“, предава ТАСС.

„И като цяло, разбира се, бързото разширяване на конфликтното пространство, включващо все нови държави и цели региони, както се случи през последната година, със сигурност е причина за сериозно безпокойство. И ние отбелязахме, че някои експерти, включително тези в Русия, специализирани в историята на международните отношения, вече започнаха да характеризират и квалифицират случващото се като трета световна война“, отбеляза ръководителят на дипломатическото ведомство.

Руският външен министър Сергей Лавров нарече реакцията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на заплахите за ядрената сигурност в Близкия изток неадекватна. В реч на заседание на настоятелството на фондация „А. М. Горчаков“ външният министър се обърна към агресията на САЩ и Израел срещу Иран.

„Целта, и това беше обявено за легитимна, е висшето ръководство и гражданската инфраструктура на Иран, включително ядрените електроцентрали под гаранциите на МААЕ“, заяви Лавров. „Освен това, ръководството на МААЕ, бих казал, реагира много неадекватно на преките заплахи за ядрената сигурност, които се създават в резултат на разгърнатата агресия.”