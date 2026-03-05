Лавров: Иранската криза е изпълнена с колосални последици за глобализацията

Кризата около Иран, провокирана от агресията на САЩ и Израел, е изпълнена с колосални последици за всичко, което се наричаше глобализация в името на човешкия просперитет; всичко това беше унищожено. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„В света се случват много други събития, включително това, което се случва в момента в Близкия изток в резултат на агресията на Съединените щати и Израел срещу Ислямска република Иран. И в тази връзка, разбира се, не мога да не спомена тази криза, която в момента е постоянно на първите страници, по телевизионните екрани, в социалните мрежи и която е наистина изпълнена с колосални последици, негативни последици за целия свят, за глобалната стабилност, глобалната икономика, за всичко, което някога се наричаше глобализация за просперитета на цялото човечество. Всичко това е унищожено. Мирното население страда“, отбеляза руският външен министър по време на кръгла маса с ръководителите на дипломатически мисии по украинския въпрос.

По думите му, Северноатлантическият алианс е въвлечен във войната, която САЩ и Израел разгърнаха срещу Иран.

„Това показва как НАТО отдавна е въвлечен в украинските дела, а сега е въвлечен във войната, разгърната от САЩ и Израел срещу Иран“, отбеляза ръководителят на дипломатическия отдел. „Г-н генералният секретар на НАТО Марк] Рюте дава много красноречиви показания и изявления.

Той каза:

„НАТО е готово да приложи клаузата за колективна отбрана в операцията на САЩ срещу Иран.“

Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Мишена бяха големи ирански градове, включително Техеран. При ударите бяха убити върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.