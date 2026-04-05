Черно море отстъпи у дома срещу Славия

Черно море изненадващо загуби с 1:3 домакинството си на Славия от 28-ия кръг на Първа лига. Единствената хубава новина за феновете на домакините беше задната ножица на Васил Панайотов при 0:2 20 минути преди края на мача, но това далеч не беше достатъчно за „моряците“.

Столичаните имаха аванс след 11 минути игра, когато Илиян Стефанов откри след двойни подавания с Янис Гермуш. Именно асистентът удвои преднината след по-малко от час игра от дузпа.

Крайното 3:1 оформи Емил Стоев в 79‘. По този начин Славия спечели срещу „моряците“ за първи път от 2024 г. насам.

Ситуацията няма да става по-лесна за Черно море, на който му предстои гостуване на Лудогорец. Славия пък ще приеме Септември и ще опита да стопи допълнително разликата от шестия Черно море, който след поражението остава с 43 точки. / БГНЕС