Самолет на Turkish Airlines се запали на летище в Непал

Пътниците са в безопасност, на борда е имало 277 пътници

11.05.2026 | 10:00 ч. 0
Снимка: Reuters

Самолет на Turkish Airlines с 277 пътници и 11 членове на екипажа се запали при кацане на летището в Катманду. За щастие, при инцидента няма пострадали.

Полетът, излетял от Истанбул, се е възпламенил след искри в дясното шаси, съобщи Гянендра Бхул, говорител на гражданската авиационна администрация на Непал.

"Всички на борда са в безопасност, спасителната операция приключи. В момента разследваме инцидента", заяви Бхул пред АФП.

Говорителят добави, че инцидентът е довел до затварянето на единствената писта на летището за почти два часа сутринта, но тя вече е отново отворена.

