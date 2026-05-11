Самолет на Turkish Airlines се запали на летище в Непал

Самолет на Turkish Airlines с 277 пътници и 11 членове на екипажа се запали при кацане на летището в Катманду. За щастие, при инцидента няма пострадали.
Полетът, излетял от Истанбул, се е възпламенил след искри в дясното шаси, съобщи Гянендра Бхул, говорител на гражданската авиационна администрация на Непал.
"Всички на борда са в безопасност, спасителната операция приключи. В момента разследваме инцидента", заяви Бхул пред АФП.
Говорителят добави, че инцидентът е довел до затварянето на единствената писта на летището за почти два часа сутринта, но тя вече е отново отворена.